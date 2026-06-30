¿Cómo brindar ayuda a Venezuela desde el país? Conoce una serie de alternativas para realizar donaciones

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, diversas instituciones privadas y públicas se han sumado en el apoyo de la causa en favor de los miles de damnificados y han establecido puntos de acopio para que los ciudadanos puedan realizar sus donaciones que serán derivadas al país extranjero.

¿Dónde puedo llevar mis donaciones ante los terremotos en Venezuela?

Ante la cifras de fallecidos, heridos y desaparecidos que sigue en aumento, el gobierno peruano ha dispuesto de ayuda humanitaria que actualmente realiza trabajos de búsqueda en Venezuela con la finalidad de encontrar con vida a ciudadanos que han quedado atrapados bajo los escombros. Siguiendo esa línea, en la capital se han implementado centros de acopio en distintos distritos a través de las municipalidades y organizaciones.

Centros de acopio disponibles en Lima

Embajada de Venezuela en Perú (avenida Arequipa, Lima), donde la asociación Venezolanos en el Perú recibe donaciones.

(avenida Arequipa, Lima), donde la asociación Venezolanos en el Perú recibe donaciones. Galpón de la avenida Alfonso Ugarte 1484 , uno de los principales centros de clasificación de ayuda.

, uno de los principales centros de clasificación de ayuda. Parque de Atracciones Voces , en Surco.

, en Surco. Parque de la Amistad , habilitado por la Municipalidad de Surco.

, habilitado por la Municipalidad de Surco. Frontis del C.C. Parque La Molina , donde la Municipalidad de La Molina recibe alimentos, artículos de higiene, kits de primeros auxilios y ropa en buen estado.

, donde la Municipalidad de La Molina recibe alimentos, artículos de higiene, kits de primeros auxilios y ropa en buen estado. Campaña de Cáritas Chosica , vigente hasta el 5 de julio, con centros de acopio en Chaclacayo , Huaycán, San Juan de Lurigancho y Ricardo Palma.

, vigente hasta el 5 de julio, con centros de acopio , Huaycán, San Juan de Lurigancho y Ricardo Palma. Peña Del Carajo, en Barranco, convertida en centro de recepción de ayuda gracias a una iniciativa de colectivos de apoyo a Venezuela.

¿Qué donativos se necesitan en Venezuela para los damnificados?

Los encargados de llevar a cabo esta serie de campañas de ayuda, mencionan que dado los cortes de energía y las miles de zonas que se encuentran en escombros, se requieren artículos que puedan ser usados de manera inmediata como:

Medicamentos vigentes y material de primeros auxilios.

Gasas, algodón, alcohol y mascarillas.

Alimentos no perecibles y conservas.

Barras energéticas.

Leche para bebés y biberones.

Productos de higiene personal.

Ropa en buen estado.

Frazadas y mantas.

Finalmente, conocer estas opciones permitirá que los ciudadanos peruanos puedan realizar donativos para apoyar a los miles de afectados por el doble terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio. El desastre ha dejado graves daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos, por lo que la recuperación del país demandará un largo proceso y el respaldo de la comunidad internacional.