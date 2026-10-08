Caso Liceo Naval: nueva denuncia por presunto abuso en Maranguita implica a uno de los alumnos del colegio

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un reporte, se dio a conocer una nueva denuncia por un presunto intento de abuso dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, denominado Maranguita ubicado en el distrito de San Miguel, que implica a uno de los alumnos del Liceo Naval que permenecen en el establecimiento por un primer ataque a otro compañero, ocurrido el 15 de septiembre.

Reportan nuevo presunto abuso en el que alumno del Liceo Naval estaría implicado

De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría ocurrido el martes 6 de octubre, alrededor de las 8 de la noche, en el área de las duchas del centro juvenil. En ese sentido, durante la madrugada del jueves 8 de octubre, llegaron al centro de rehabilitación representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y un médico legista.

La intervención se produce luego de que la Décima Fiscalía de Familia de Turno iniciara diligencias por una denuncia vinculada a adolescentes procesados por el caso de la institución educativa Liceo Naval.

🚨 #LoÚltimo | La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada en la comisaría de San Miguel por presunta agresión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La fiscal a cargo es Rita Ajalcriña Cabezudo. https://t.co/Epr4weqeQ9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 8, 2026

Según la denuncia, uno de los adolescentes habría sido víctima de un presunto intento de agresión sexual por parte de otro interno, quien también estaría involucrado en el proceso relacionado con el caso del Liceo Naval. El hecho habría ocurrido en presencia de otros cuatro internos del establecimiento.

La alerta sobre el caso habría sido reportada aproximadamente a las 5 de la tarde del miércoles 7 de octubre, por lo que las autoridades dispusieron el inicio de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Durante la madrugada, familiares de los adolescentes involucrados llegaron hasta los exteriores del centro juvenil. Algunos de ellos ingresaron al establecimiento alrededor de la medianoche acompañados por sus abogados defensores.

Asimismo, se presume que los involucrados ya habrían pasado por las evaluaciones y pruebas correspondientes, aunque será el Ministerio Público el encargado de determinar las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y establecer las medidas que correspondan.

Esta nueva denuncia se conoce apenas un día antes de una nueva audiencia relacionada con otro caso de presunto abuso ocurrido el pasado 15 de septiembre, también dentro de este contexto y que habría tenido lugar en un bus escolar.

Finalmente, las autoridades continúan investigando la nueva denuncia por presunto abuso en Maranguita, que involucra a uno de los alumnos vinculados al caso Liceo Naval. Las diligencias buscan esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar la protección de los adolescentes involucrados.