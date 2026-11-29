29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que las temperaturas matinales seguirán subiendo en la costa y la sierra del país del domingo 29 de noviembre al miércoles 2 de diciembre. En la costa norte, los termómetros llegarían hasta los 37 °C.

Calor de moderado a extremo

Según el aviso meteorológico, el aumento será de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra. El domingo 29 se registrarían máximas de entre 26 °C y 37 °C en la costa norte, de 25 °C a 33 °C en la costa centro y de 24 °C a 34 °C en la costa sur. En la sierra, los valores irían de 22 °C a 32 °C en el norte, de 15 °C a 31 °C en el centro y de 14 °C a 31 °C en el sur.

El Senamhi indicó que esas condiciones se mantendrían el lunes 30 y el martes 1. Para el miércoles 2, el pronóstico contempla temperaturas similares en la costa y algo más bajas en la sierra norte, de entre 20 °C y 30 °C.

🌡️📣#Aviso #Minam #Senamhi | Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. ⚠️ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento . 📲 https://t.co/mVJ2SknrGO https://t.co/NOjK6fPQz8 — Senamhi (@Senamhiperu) November 28, 2026

Sol fuerte y viento por la tarde

Con poca nubosidad hacia el mediodía, aumentará la incidencia de radiación ultravioleta. Se prevén también ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente por las tardes. El Senamhi no descarta lluvias dispersas en algunos sectores de la costa norte.

¿Qué pasaría en Lima?

Para Lima, se reporta una máxima de 29,2 °C este 29 de noviembre y una probabilidad de lluvia de 20%. Para la noche, indica una temperatura de 25,1 °C y una nubosidad del 96%. Anticipa además rayos UV de hasta nivel 12.

¿Cómo protegerse de los intensos rayos UV?

El Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo cerca del mediodía. También aconseja usar sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y bloqueador solar, además de mantenerse hidratado. En redes, la entidad sugirió prendas de manga larga y sombrillas.

El calor se registra mientras la costa norte atraviesa la emergencia por lluvias asociada a El Niño. Por eso el Senamhi no descarta precipitaciones aisladas en esa zona. Se recomienda seguir los avisos oficiales, que podrían actualizarse en los próximos días.