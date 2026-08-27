Certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla: ¿Cómo tramitarlo y cuánto cuesta?

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) revela los pasos a seguir para poder tramitar el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla si estás pensando en realizar un viaje al extranjero donde se requiere contar con ese documento.

Certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla

Algunos países exigen que los viajeros presenten el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla como requisito de ingreso. Por ello, es fundamental que verifiques esa información según tu destino o país de tránsito y sepas cómo tramitar el documento antes de alistar tus maletas.

¿Por qué es importante? La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados. La vacunación es la principal medida de prevención y, además de proteger al viajero, ayuda a reducir el riesgo de propagación de la enfermedad.

La vacuna contra la fiebre amarilla, esencial para personas de 15 meses a 59 años, es completamente gratuita y puedes colocártela en los puntos autorizados por la institución y que sean más cercanos a tu domicilio.

¿Cómo tramitar el certificado si piensas viajar? Minsa responde

En ese marco, el Minsa, a través de sus redes sociales como en Instagram, publicó un video donde brinda detalles sobre el paso a paso a realizar para obtener el certificado de forma sencilla antes de viajar. En primer lugar, destaca que si aún no te has vacunado, puedes acudir al vacunatorio del El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ubicado en jr. Independencia 121.

Recuerda que la vacuna (una dosis de por vida) debe haberse aplicado al menos 10 días antes de tu viaje para que el certificado tenga validez legal y sea aceptado en migraciones.

Entre los requisitos para solicitar el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla están:

Presentarte con tu DNI , carnet de extranjería o pasaporte.

, carnet de extranjería o pasaporte. Mostrar el carnet de vacunación nacional (físico o digital), si ya recibiste la dosis previamente.

(físico o digital), si ya recibiste la dosis previamente. Pago por derecho de trámite (aproximadamente S/ 30.00, confirmar monto en la caja del establecimiento).

Síntomas de la fiebre amarilla: ¿cuáles son?

Según el Minsa, los síntomas de la fiebre amarilla, que suelen aparecer entre tres y seis días después de la picadura del zancudo infectado, son los siguientes:

Fiebre alta y escalofríos.

Dolor de cabeza intenso y dolores musculares (especialmente en la espalda).

(especialmente en la espalda). Náuseas, mareos o vómitos continuos.

Cansancio o debilidad extrema.

extrema. Color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos (ictericia).

Por ello, es importante contar con la dosis de la vacuna, no solo para protegerte, sino también a toda tu familia. Si presentas algunos de esos síntomas no dudes en acudir a un especialista de la saluda para una oportuna atención médica.

Ante un viaje programado, el Minsa revela los pasos a seguir para tramitar el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla y evitar contratiempos que puedan afectar tu travesía.