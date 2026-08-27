Suspenden clases en colegio de SJM por precarias condiciones: padres piden la presencia de Keiko Fujimori

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las clases en el colegio La Rinconada, de San Juan de Miraflores, han sido suspendidas debido al precario estado de su infraestructura. Padres de familia pidieron la presencia de la presidenta Keiko Fujimori para atender las condiciones en las que estudian los alumnos.

Apoderados organizaron plantón

Una madre de familia recordó que el expresidente Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria, construyó el colegio y pidió que se atiendan las deficiencias de su infraestructura.

"Estamos pidiendo con carácter de urgencia que la presidenta se acerque a este colegio que construyó su padre. Hace 36 años, su padre cosntruyó este colegio porque este lugar lo necesitaba y él puso su mano al pecho y dijo que 'estos niños lo necesitan', y no es justo que se esté cayendo. Usted se tiene que acercar, mueva a quien tenga que mover porque no es justo que nuestros niños estudien en esta situación", afirma.

Otro padre exigió la intervención de las autoridades educativas para solucionar la problemática cuanto antes y advirtió que, si no se atiende, no enviarán a sus hijos a clases.

"Nosotros exigimos a la presidencia, la UGEL y el DRELM. Ellos prometen y nunca cumplen, pero, sin embargo, necesitamos la presencia de la presidenta con su ministro de la Educación para que nos solucionen este problema. Mientras no lo solucionen, no mandaremos a nuestros hijos de manera presencial ni virtual. Que nos ayuden a remodelar esta institución, ni el alcalde se acerca", sentencia.

Programarán visita a La Rinconada

En diálogo con Exitosa, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles Torres, informó que inspeccionarán el colegio La Rinconada de SJM tras reportarse graves deficiencias en su infraestructura.

"Tengo mapeado ese colegio La Rinconada, la voy a visitar, y no solamente esa institución. Esto es una herencia que le dejaron a este gobierno y hay que asumirla rápidamente. Hoy salió un Decreto que declara en estado de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional. Esperaremos toda la parte normativa para darle la atención que requieren estas instituciones", sostuvo.

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Las clases en La Rinconada fueron suspendidas por el deterioro de su infraestructura, mientras los padres esperan la intervención de la presidenta Keiko Fujimori para mejorar las condiciones del colegio. Asimismo, El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles Torres, informó que inspeccionarán las instalaciones del colegio La Rinconada.