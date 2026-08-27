¿Adiós al insomnio?: descubre la regla 10-3-2-1-0 que te ayudaría a dormir bien todas las noches

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

¿Te cuesta conciliar el sueño? Descubre en qué consiste la regla 10-3-2-1-0 que se ha popularizado como una guía para organizar las horas previas al sueño, según expertos y especialistas en la salud.

Recomendación para dormir mejor: regla del 10-3-3-1-0

Dormir bien es fundamental para mantener un buen nivel de energía, concentración y bienestar durante el días. Sin embargo, las preocupaciones o determinados hábitos nocturnos pueden dificultar el descanso. Frente a ello, una sencilla estrategia conocida como la regla 10-3-2-1-0 se ha popularizado como una guía para poder dormir mejor.

El psicólogo y entrenador Craig Ballantyn señala que ese método "puede ayudarte a dormir mejor, sentirte mejor por las mañanas e incrementar tu productividad en el trabajo", según precisa 'El Confidencial'.

Dicha fórmula también cuenta con el respaldo de otra especialista de la salud, la doctora Jess Andrade, médica de Massachusetts; sin embargo, ella, a su vez, advierte que la regla puede no ser adecuado para todos, dependiendo del historial médico.

Consejos par poder dormir mejor.

¿En qué consiste la regla del 10-3-2-1-0?

Recuerda que es necesario tener un horario fijo y que se respete todos los días de la semana para que puedas formar un hábito de dormir a cierta hora y así tengas menos problemas de conseguirlo. Una vez que establezcas ello, la regla 10-3-2-1-0 va a ayudar a que puedas descansar "como un bebé".

La regla se basa en hábitos simples que puedes seguir para dormir mucho mejor todas las noches, y cuenta el respaldo de la ciencia. Consiste de la siguiente forma:

Debes dejar de consumir cafeína 10 horas antes de ir a dormir: limitar su consumo desde la tarde puede ser útil para quienes tienen dificultades para conciliar el sueño.

de ir a dormir: limitar su consumo desde la tarde puede ser útil para quienes tienen dificultades para conciliar el sueño. Dejar de comer y de consumir alcohol alrededor de 3 horas antes de ir a dormir: ayuda a reducir síntomas de reflujo y evita que el alcohol altere la calidad del ciclo natural del sueño.

alrededor de de ir a dormir: ayuda a reducir síntomas de reflujo y evita que el alcohol altere la calidad del ciclo natural del sueño. Dejar de trabajar 2 horas antes de dormir.

antes de dormir. Apagar las pantallas 1 hora antes de dormir: se aconseja dejar de utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, tablets, computadoras y otros equipos que puedan estimular la actividad mental.

de dormir: se aconseja dejar de utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, tablets, computadoras y otros equipos que puedan estimular la actividad mental. Apretar el botón de aplazar (snooze) 0 veces por la mañana: es decir, la meta es no posponer la alarma por la mañana.

@clinica.alemana ¿Te cuesta dormir bien? 😴 Aquí te explicamos acerca de la regla de sueño 10,3,2,1,0. ¡Ponla en práctica y cuéntanos tu experiencia! 💤✨ Colaboración: Dra Florencia Prieto, médico familiar del adulto de Clínica Alemana. #Sueño #Dormir #descanso #tipsparadormir #insomnio ♬ sonido original - Clínica Alemana de Santiago

¿Realmente ayuda a combatir el insomnio?

Aunque no se trata de un tratamiento médico contra el insomnio, esta regla propone establecer una rutina nocturna con pequeños cambios que podrían favorecer la relajación y preparar al organismo para descansar.

En conclusión, la regla 10-3-2-1-0 puede convertirse en una guía sencilla para desconectarse progresivamente de las actividades del día y crear un ambiente más favorable para dormir mejor. La clave está en mantener hábitos constantes y buscar ayuda profesional cuando los problemas de sueño persisten o afectan tu jornada habitual.