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Alerta ante el sarampión

DIRESA Moquegua intensifica acciones de prevención frente al sarampión

Ante nuevos casos detectados en estudiantes, DIRESA Moquegua refuerza acciones de prevención y vacunación. Conoce qué medidas se vienen aplicando en la región.

Refuerzan prevención y vacunación ante casos de sarampión en Moquegua
Refuerzan prevención y vacunación ante casos de sarampión en Moquegua (Foto: Difusión)

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 20/08/2026

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La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Moquegua continúa fortaleciendo las acciones de prevención y sensibilización frente al sarampión, ante la alta incidencia de casos registrada en regiones vecinas, riesgo de propagación hacia nuestra región y ampliación de la emergencia sanitaria desde el Ministerio de Salud.

Como parte de esta estrategia, personal de salud realizó jornadas de sensibilización en las inmediaciones del Mercado Central de Moquegua, donde se colocaron afiches informativos, y en los exteriores de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), brindando orientación a estudiantes sobre los riesgos del sarampión, su transmisión y la importancia de la vacunación.

Refuerzan prevención y vacunación ante casos de sarampión en Moquegua

La intervención en la UNAM cobra especial relevancia tras la identificación de tres casos de sarampión en estudiantes, situación que motivó la implementación de cercos epidemiológicos y bloqueo vacunal para contener la propagación de la enfermedad.

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Promueven vacunación y vigilancia

El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en espacios de alta concurrencia. Por ello, DIRESA Moquegua desarrolla acciones preventivas en diferentes puntos de la región, promoviendo información, vigilancia y vacunación para proteger especialmente a niños y personas vulnerables.

Refuerzan prevención y vacunación ante casos de sarampión en Moquegua

Finalmente, los profesionales de salud hacen un llamado a madres, padres, cuidadores, jóvenes y a toda la población a verificar y completar su esquema de vacunación. Prevenir hoy es proteger a nuestra familia y evitar complicaciones mañana.

Refuerzan prevención y vacunación ante casos de sarampión en Moquegua

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