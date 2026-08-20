DIRESA Moquegua intensifica acciones de prevención frente al sarampión

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Moquegua continúa fortaleciendo las acciones de prevención y sensibilización frente al sarampión, ante la alta incidencia de casos registrada en regiones vecinas, riesgo de propagación hacia nuestra región y ampliación de la emergencia sanitaria desde el Ministerio de Salud.

Como parte de esta estrategia, personal de salud realizó jornadas de sensibilización en las inmediaciones del Mercado Central de Moquegua, donde se colocaron afiches informativos, y en los exteriores de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), brindando orientación a estudiantes sobre los riesgos del sarampión, su transmisión y la importancia de la vacunación.

La intervención en la UNAM cobra especial relevancia tras la identificación de tres casos de sarampión en estudiantes, situación que motivó la implementación de cercos epidemiológicos y bloqueo vacunal para contener la propagación de la enfermedad.

Promueven vacunación y vigilancia

El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en espacios de alta concurrencia. Por ello, DIRESA Moquegua desarrolla acciones preventivas en diferentes puntos de la región, promoviendo información, vigilancia y vacunación para proteger especialmente a niños y personas vulnerables.

Finalmente, los profesionales de salud hacen un llamado a madres, padres, cuidadores, jóvenes y a toda la población a verificar y completar su esquema de vacunación. Prevenir hoy es proteger a nuestra familia y evitar complicaciones mañana.