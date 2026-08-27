Papa León XIV: durante estadía en Pucallpa complejo 'La Videnita' podría albergar a miles de fieles en Santa Misa

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú sigue generando expectiva y labores de preparación en todo el territorio. Frente a esto, Pucallpa continúa generando acciones entre las autoridades regionales y locales para definir las sedes en las que se realizarán las labores religiosas previstas para el mes de noviembre de este año.

Papa León XIV visitará Pucallpa durante su visita

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, informó que el complejo 'La Videnita' ha sido propuesto como escenario para la misa que ofrecerá el papa León XIV durante su visita a Pucallpa. Las autoridades también coordinan medidas para atender la llegada de miles de fieles y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.

Como parte de sus declaraciones, Manuel Gambini explicó que las municipalidades de la región ya asumieron responsabilidades relacionadas con las vías que formarán parte del recorrido del Santo Padre. Según detalló, los trabajos de acondicionamiento comenzarán en los próximos días, debido a que quedan aproximadamente dos meses y medio para la visita.

"Las rutas tienen que estar en óptimas condiciones", señaló el gobernador, quien indicó que las autoridades locales se han comprometido a garantizar que las vías por donde se trasladará el papa León XIV se encuentren habilitadas y en buenas condiciones", afirmó.

Lago Yarinacocha sería el lugar del escenario para recibir al sumo pontífice

Asimismo, adelantó que el distrito de Yarinacocha podría convertirse en el lugar destacado durante la visita papal. La propuesta contempla la posibilidad de instalar un escenario sobre el propio lago Yarinacocha, especialmente para aprovechar el entorno natural.

"Vamos seguramente a reunirnos los próximos días con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder hacer que nos ayuden ellos y hacer un escenario espectacular sobre el lago Yarinacocha", manifestó.

En cuanto a la logística para recibir a los visitantes, el gobernador señaló que las autoridades ya evalúan diferentes alternativas ante la posibilidad de que lleguen cientos de buses procedentes de diversas regiones del país. La municipalidad trabaja en la identificación de espacios que puedan utilizarse como estacionamientos.

Además, se coordinará con la Marina de Guerra del Perú para reforzar las acciones relacionadas con el transporte acuático, considerando la importancia de las vías fluviales en la zona.

Finalmente, la visita del papa León XIV a Pucallpa, precisamente en Ucayali busca avanzar con anticipación en la organización y garantizar las condiciones necesarias para recibir a miles de fieles que asistirán a la Santa Misa.