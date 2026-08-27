La UEFA prepara denuncia penal contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por fallido plan de privatizar el Mundial

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La UEFA prepara una posible denuncia penal en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino por su intento fallido de privatizar el Mundial. El máximo organismo del fútbol europeo persiste en su pulso sontra el directivo y prepara esta acusación por "administración desleal delictiva" mientras reúne pruebas en tribunales americanos.

UEFA se prepara para denunciar penalmente a Gianni Infantino

De acuerdo a un documento al cual tuvo acceso la agencia EFE el organismo del Viejo Continente contempa acciones legales contra el mandamás del máximo ente regulador del fútbol mundial en virtud del artículo 158 del Código Penal suizo y ha solicitado autorización a un tribunal de Estados Unidos en Florida a fin de tener acceso a los documentos relaciones con el proyecto, para su traslado a la justicia suiza.

Recordemos que, Infantino presentó semanas atrás un proyecto para la creación de la filial FIFA FORWARD ENTERPRISE (FFE) con el propósito de comercializar sus competiciones con la entrada de capital privado, sin embargo, este tuvo que ser paralizado debido a que generó diversas y fuertes críticas por parte de instituciones deportivas.

En el mismo solicita documentos y comunicaciones de FIFA America y del Mundial 2026 relativos al origen, desarrollo, discusión interna y anuncio público de la propuesta del FFE, incluyendo las comunicaciones y discusiones internas de la FIFA,

Además de las comunicaciones con las empresas inversoras -Thrive, BANN y otros inversores y asesores, desde la fecha más temprana en que se discutió la transacción hasta la fecha de presentación de la documentación.

También cualquier trabajo de valoración realizado en relación con la propuesta del FFE, incluidos los materiales compartidos con o recibidos de cualquier inversor o asesor, el proceso de gobernanza y aprobación interna para la propuesta del FFE y la documentación presentada al Consejo de la FIFA, su Congreso y su consejo de administración en una reunión desarrollada el pasado 18 de julio.

De igual forma se ha pedido que autorice a FIFA a emitir citaciones adicionales a cualquier otra parte que resida o se encuentre dentro del Distrito Sur de Florida y que sea probable de que posea pruebas fundamentales para que sean utilizadas en el procedimiento extranjero contemplado.

⚽️ La #UEFA planea presentar una denuncia penal en contra del presidente de la #FIFA, Gianni Infantino, en tribunales suizos por posible mala gestión financiera, derivada de su fallido plan sobre vender los beneficios futuros del Mundial a inversores privados ➡️... pic.twitter.com/nOTt1Hxk6H — FRANCE 24 Español (@France24_es) August 27, 2026

Ya era una medida que UEFA contemplaba desde antes

La UEFA ya había comunicado formalmente el pasado 31 de julio a la FIFA que estaba considerando activamente emprender acciones legales por su plan de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), abierta a capital privado para comercializar sus competiciones.

El documento reclamaba a Infantino y a la FIFA adoptar medidas de forma inmediata para conservar toda la documentación relativa al proyecto almacenada, física o electrónicamente, que esté en posesión del organismo y pide que suspenda la destrucción de la misma, con advertencia de posibles consecuencias por ello.

En síntesis, la UEFA prepara una posible denuncia penal en Suiza por "administración desleal delictiva" contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su fallido intento de privatizar el Mundial.