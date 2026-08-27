Dos SISMOS de magnitud 4 remecen Tumbes HOY, jueves 27 de agosto: conoce el reporte completo del IGP

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos sismos de magnitud 4 han sido registrados en Tumbes la tarde de este jueves 27 de agosto, según los recientes informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce todos los detalles de cada movimiento telúrico y además, descubre que acciones de prevención tener en cuenta ante una emergencia de igual o similar naturaleza.

Dos sismos de magnitud 4 hoy en Perú, ¿cuáles fueron los epicentros?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de sismos en el país, como los reportados esta tarde.

Dicha ocasión, el primer temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.7 fue registrado durante la tarde de este jueves 27 de agosto, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a las 12:09 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 22 kilómetros al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0596

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,12:09:25

Fecha y Hora UTC: 27/08/2026,17:09:25

Magnitud: 4.7

Profundidad: 40 km

Latitud: -3.59

Longitud: -80.84

Intensidad: III-IV Zorritos

Referencia: 22 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes... — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0596, el evento tuvo una profundidad de 40 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -3.59, longitud -80.84 y la intensidad registrada fue de nivel III - IV en Tumbes.

@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.7, con epicentro a 22 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes. pic.twitter.com/xqkxfozET4 — COEN - INDECI (@COENPeru) August 27, 2026

Segundo sismo a los minutos del primer impacto en Tumbes

El segundo temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.2. La presencia del movimiento telúrico sucedió a las 12:23 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 37 kilómetros al NE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0597

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,12:23:23

Magnitud: 4.2

Profundidad: 40 km

Latitud: -3.21

Longitud: -80.10

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 37 km al NE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/6lF6k0pN6V — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026

Según el segundo reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0597, el evento tuvo una profundidad de 40 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -3.21, longitud -80.10 y la intensidad registrada fue de nivel II - III en Tumbes.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo en la capital

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, un botiquín y alimentos enlatados. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último movimiento telúrico reportado por el IGP.