Kylie Jenner y su deseo de volver a operarse el pecho: "Quiero que sean los primeros en entrar por la puerta"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kylie Jenner nuevamente puso sobre la mesa el tema de la cirugía estética al hablar abiertamente sobre su aumento de pecho y los implantes que eligió. La integrante del clan Kardashian-Jenner contó detalles de aquella decisión y, fiel a su estilo directo, también dejó clara la imagen que quería conseguir.

Kylie Jenner y los detalles de sus implantes mamarios

La empresaria de belleza ya había hablado públicamente sobre haberse sometido a procedimientos estéticos, pero sus recientes comentarios volvieron a despertar curiosidad alrededor de su aumento de senos.

Kylie Jenner reveló que optó por implantes de silicona de 445 cc, con un perfil moderado y colocados parcialmente debajo del músculo.

El dato llamó especialmente la atención porque no se trata únicamente de conocer el volumen de los implantes. Como explicó la propia información sobre su procedimiento, factores como el perfil, la forma, la ubicación del implante y la anatomía de cada persona también influyen en el resultado final.

Y es que Kylie no ha buscado esconder que recurrió a la cirugía estética. Por el contrario, con el paso de los años ha optado por hablar con mayor naturalidad sobre algunas de las decisiones que tomó respecto a su apariencia, dejando atrás las especulaciones que durante mucho tiempo circularon en redes sociales.

Kylie Jenner y su peculiar frase sobre su busto

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando Kylie Jenner explicó, con bastante humor, qué clase de resultado quería conseguir. Al referirse a sus pechos, dijo que quería que fueran "los primeros en entrar por la puerta".

Sin embargo, hay un detalle importante. Aunque sus declaraciones sobre sus preferencias estéticas han alimentado las versiones acerca de un posible deseo de volver a operarse el pecho, eso no significa que haya confirmado una nueva cirugía.

Una cosa es hablar sobre cómo le gustaría verse y otra muy distinta anunciar que ya tiene programado otro procedimiento.

En cambio, la creadora de Khy sorprendió al contar que ya tiene en mente otra intervención estética, aunque esta vez mucho más pequeña: un piercing en el ombligo.

Y, fiel a su estilo, Kylie no se quedó corta con la idea que tiene en mente. "Quiero diamantes cayendo desde mi ombligo. Cayendo por todos lados", reveló.

Así, Kylie Jenner volvió a poner el foco sobre sus implantes mamarios y su llamativa preferencia por un busto más voluminoso. Aunque sus declaraciones han despertado rumores sobre su deseo de volver a operarse el pecho, la empresaria no ha confirmado que tenga prevista una nueva cirugía.