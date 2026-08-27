Youna sufre fuerte crisis por la leucemia luego de revelar que Samahara Lobatón le deseó la muerte

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El barbero Youna sufrió una fuerte crisis en su salud debido a la leucemia que padece y en el reality que participa 'La prisión del destino' impactó al confesar que no podía participar de una dinámica debido a que no podía movilizarse.

Youna revela que sufrió fuerte crisis por su leucemia

Esta revelación del padre de la hija de Samahara Lobatón, se enmarcan luego de que se diera a conocer que la joven influencer pidió que fallezca a causa del cáncer a la sangre que ha mermado en su bienestar.

La hija de Melissa Klug generó indignación en el programa de convivencia luego de que Youna, su expareja, revelara a sus compañeros que la creadora de contenido le deseó la muerte en más de una oportunidad luego de que le diagnosticaran leucemia en noviembre del 2025.

Recordemos que la expareja de la primogénita de Javier Lobatón, padece de cáncer a la sangre y lleva un tratamiento en los Estados Unidos, donde radica desde hace muchos años.

Al conocer de esta situación, la madre de su hija le ha dado su apoyo incondicional públicamente y hasta lo ayudó para pagar su tratamiento. Sin embargo, en redes expusieron conversaciones donde ella pide que pierda la vida dejándola mal parada y siendo el centro de las críticas. Eso generó en el un desazón fuerte hasta tal punto de impactarlo emocionalmente.

Tras ello Youna expuso que no puede pararse o movilizarse debido a que sufrió una fuerte crisis en su salud a raíz del estrés que tiene por las constantes peleas que protagoniza con Samahara Lobatón.

¿Qué sucedió exactamente con Youna?

Lo que sucede es que Youna padece de un fuerte dolor de uno de sus vasos sanguíneos fue el detonante para que no pueda participar por el profundo dolor.

"No me quiero parar poque me está doliendo acá. Voy a hablar una cosa sincera con todos, hay un problema en mi sangre que no sé qué y hay un órgano que se llama el vaso, lo tengo más grande y se hincha. Nunca he puesto de pretexto mi enfermedad en alguna ocasión o una actividad para hacer algo, pero creo que con todos los problemas que he pasado y el sobre cargo de estrés que he tenido", expresando que estaba indispuesto.

Como vemos, en la reciente edición del reality 'La prisión del destino' El barbero Youna sufrió una fuerte crisis en su salud debido a la leucemia que padece por lo que impactó al pedir no participar en una dinámica en el programa por el dolor que sentía. Esto ocurre luego de que se hiciera público de que Samahara Lobatón le deseara la muerte en múltiples ocasiones.