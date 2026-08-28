Cinestar Breña cierra sus puertas tras 20 años: su última función es HOY, viernes 28 de agosto

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Después de 20 años de historias, estrenos y encuentros frente a la pantalla grande, el Cinestar Breña se prepara para apagar definitivamente sus luces. La tradicional sede ubicada en este distrito de Lima tendrá este viernes 28 de agosto su última función, marcando el cierre de uno de los locales más recordados de la cadena de multicines.

La despedida ocurre en un momento particular para la empresa, pues Cinestar también celebra este año sus 40 años de trayectoria. La cadena anunció el cierre de la sede a través de sus redes sociales y agradeció a los espectadores que durante dos décadas hicieron de este establecimiento parte de sus rutinas de entretenimiento.

Una sede que acompañó dos décadas

El cierre del local de Breña representa el final de una etapa para los vecinos que durante años tuvieron esta sala como una alternativa para acudir al cine sin desplazarse hacia otros puntos de Lima.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la cadena recordó los momentos que se vivieron en el establecimiento y agradeció a sus clientes y trabajadores por haber formado parte de su historia.

La compañía remarcó que el cierre de Breña supone el final de un capítulo, pero no de sus operaciones en el país. En ese sentido, invitó a sus clientes a continuar asistiendo a sus otros establecimientos, entre ellos la sede de Cinestar Excélsior, ubicada en el Centro de Lima.

No es el primer cierre de la cadena

CineStar es una cadena de cines del Grupo Star y se consideran pioneros en el nuevo formato de multicines en el Perú, dado que abrieron en el país antes que Cinemark y Cineplanet. Sin embargo, a pesar de que hace unos años abrieron un local en Arenales, ahora enfrentan un par de años con cierres de sus locales más clásicos.

Cinestar Santiago de Surco cerró y ya no está operativo.

cerró y ya no está operativo. La sede conocida de San Borja , en la avenida Aviación ya no atiende y es otro local

, en la avenida Aviación ya no atiende y es otro local Ahora la sede de Breña se despide también.

La situación ha reducido la presencia de la cadena en determinados puntos de Lima, aunque esto no significa que Cinestar vaya a desaparecer del mercado peruano. La empresa mantiene otras operaciones y continúa ofreciendo funciones en diferentes establecimientos.

Uno de los antecedentes que también marcó a la compañía fue el proceso relacionado con su marca comercial. La denominación "Cinestar Multicines" llegó a ser incluida en un proceso de embargo y subasta de la Sunat, con un precio base de S/877.891,76.

En aquel momento, la empresa aclaró que el procedimiento estaba relacionado con un activo marcario y que sus complejos cinematográficos continuaban funcionando con normalidad. Actualmente, la cadena continúa operativa y el cierre de Breña debe entenderse como la salida de una sede específica y no como el fin de sus actividades en el Perú.

El cierre tiene además un componente simbólico para la compañía. Cinestar conmemora este 2026 sus 40 años de historia, aniversario en el que destacó las experiencias acumuladas durante cuatro décadas y el vínculo construido con sus espectadores.

Por ello, la última función de Breña adquiere un significado especial para quienes frecuentaron este establecimiento durante sus 20 años de actividad. La pantalla que durante años proyectó estrenos y reunió a espectadores tendrá sus últimas funciones antes de que el local deje de operar.