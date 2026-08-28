Identifica los 7 malos hábitos al usar el celular que podrían poner en riesgo tu seguridad

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

¿Sueles hacer esto con tu celular? Conoce siete malos hábitos que tendrías al momento de hacer uso de tu dispositivo móvil que podría poner en riesgo tu seguridad y datos.

Evita la ciberdelincuencia: Consejos para el uso correcto del celular

Los dispositivos móviles concentran nuestra vida digital, lo que nos pone en la mira de la ciberdelincuencia. Un mal uso cotidiano puede facilitar la clonación, el robo de información y el acceso no autorizado a cuentas importantes, por lo que es aconsejable tomar precauciones para evitar ser víctimas de algún acto ilícito de manera digital.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de España precisa que es común pasar por alto diversos hábitos cotidianos que, a pesar de que parezcan inofensivas, representan un riesgo importante para la privacidad y la seguridad de los datos. Además, detalla que las malas costumbres pueden aumentar la exposicion de fraudes, malware, spyware y accesos indebidos.

Entre las principales malas costumbres con el celular aparecen dejarlo sin bloqueo, desactivar funciones de seguridad, y otras más que te precisamos a continuación para no comprometer su seguridad digital.

Siete hábitos con tu celular que podría poner en riesgo tus datos

Estas son 7 malas costumbres con el celular que deberías evitar desde ya:

Dejar el celular sin bloqueo: no usar el PIN, contraseña, patrón o identificación biométrica permite que otra persona acceda con mayor facilidad a la información almacenada en el equipo.

No utilizar un PIN, patrón o biometría permite que cualquier persona acceda a tu celular y cometer actos ilícitos.

Desactivar las funciones de seguridad. Quitar el bloqueo automático o la identificación biométrica reduce las barreras de protección. Se recomienda usar la verificación en dos pasos.

Quitar el bloqueo automático o la identificación biométrica reduce las barreras de protección. Se recomienda usar la verificación en dos pasos. Postergar las actualizaciones : ignorar durante semanas las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones puede dejar el dispositivo expuesto a vulnerabilidades conocidas. Las actualizaciones suelen incluir correcciones de seguridad.

: ignorar durante semanas las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones puede dejar el dispositivo expuesto a vulnerabilidades conocidas. Las actualizaciones suelen incluir correcciones de seguridad. Descargar aplicaciones desde fuentes poco confiables: ese hábito de instalar progamas desde sitios desconocidos o enlaces dudosos aumenta el riesgo de incorporar malware o spyware en tu celular, lo que comprometería la información que tienes almacenada.

Ten cuidado al momento de descargar aplicaciones en tu celular.

Compartir cuentas o dejar sesiones abiertas: permite que otros lean, modifiquen o eliminen archivos sin autorización.

permite que otros lean, modifiquen o eliminen archivos sin autorización. Conceder todos los permisos que solicitan las aplicaciones: Cada vez que una aplicación solicita acceso a la cámara, micrófono, contactos, ubicación o archivos, debes pensarlo dos veces antes de aceptar. No todas las apps necesitan acceder a toda esa información.

que solicitan las aplicaciones: Cada vez que una aplicación solicita acceso a la cámara, micrófono, contactos, ubicación o archivos, debes pensarlo dos veces antes de aceptar. No todas las apps necesitan acceder a toda esa información. Conectarse a cualquier red WiFi: sumarse a redes de WiFi públicas o no seguras facilita la interceptación de comunicaciones y el robo de datos.

Otros consejos para proteger tu celular

Además de evitar estos hábitos, es recomendable realizar copias de seguridad periódicas, activar la autenticación de dos factores, mantener actualizado el dispositivo y utilizar las herramientas de localización y borrado remoto en caso de pérdida o robo.

Así que recuerda que esos siete hábitos cotidianos que parecen inofensivos pueden dejar expuesta información sensible y facilitar accesos no autorizados, fraudes, malware o spyware.