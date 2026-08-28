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Keiko Fujimori sobre pedido de facultades legislativas: "Nos permitirá hacer las reformas que hemos trazado como prioritarias"

La presidenta Keiko Fujimori durante su estadía en Tacna abordó el tema de las facultades legislativas que presentará el Gobierno próximamente y ayudará a impulsar reformas prioritarias.

Keiko Fujimori aborda pedido de facultades legislativas
Keiko Fujimori aborda pedido de facultades legislativas (Difusión)

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/08/2026

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Según lo difundido por las plataformas digitales de la Presidencia de la República, esta mañana, Keiko Fujimori llegó a la región de Tacna con motivo del 97 aniversario desde que se reincorporó al país. Durante su discurso en la ceremonia, la mandataria confirmó la importancia de las facultades legislativas.

Presidenta habla sobre las facultades legislativas

Este 28 de agosto y desde Tacna, la presidenta Keiko Fujimori se refirió al pedido de facultades legislativas que presentará el Gobierno y señaló que su aprobación permitirá impulsar las reformas consideradas prioritarias para su gestión.

Keiko Fujimori anuncia mejoras en hospital regional de Tacna

Desde Tacna, la dirigente del país, Keiko Fujimori anunció mejoras para el Hospital Regional Hipólito Unanue y aseguró que su Gobierno impulsará acciones para hacer realidad la atención de las necesidades del nosocomio.

En desarrollo...

 

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