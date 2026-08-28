¿Cuántas líneas móviles tienes a tu nombre? Conoce cómo verificarlo con tu DNI y evitar sorpresas

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Sabes cuántas líneas móviles están registradas a tu nombre? Muchas personas desconocen que pueden consultar esta información de manera gratuita con solo tener a la mano su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Conoce cuántas líneas celulares tienes a tu nombre

La inseguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante en el país. La delincuencia no solo se registra en las calles, sino que los facinerosos realizan estafas telefónicas, por lo cual, las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse alertas ante esas situaciones y denunciarlas.

En ese marco, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) pide a las personas que para garantizar su seguridad y evitar suplantaciones de identidad, deberían revisar periódicamente las líneas registradas a su nombre, ya que permitirá detectar aquellas que no hayan sido contratadas y prevenir posibles casos ilícitos.

El procedimiento de consulta es sencillo. El usuario debe ingresar al servicio oficial que ofrece Osiptel llamado "Checa tus líneas" que detecta y te ayuda a dar de baja las líneas móviles que no reconoces haber solicitado. Recuerda que esa plataforma funciona las 24 horas del día y es completamente gratuita.

Checa tus líneas: LINK de Osiptel para consultar con DNI

Para acceder a "Checa tus líneas" solo debes ingresar al siguiente LINK oficial de Osiptel. Seguidamente, realiza los siguientes pasos:

Selecciona el tipo de documento de identidad: DNI, RUC, carné de extranjería o pasaporte. Ingresa el número de tu documento. Finalmente, dale clic en el cuadro que dice "consultar" para ver los resultados de búsqueda.

@osiptel 🚨 ¿Sabes cuántas líneas móviles existen a tu nombre? ¡Aquí te contamos cómo averiguarlo, fácil y rápido en #ChecaTusLíneas! Ingresa a https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/ ♬ sonido original - Osiptel - OSIPTEL

¿Qué hacer si no reconoces la línea móvil a tu nombre?

El sistema te brindará una lista de las líneas que tienes registradas a tu nombre. En caso detectes algo irregular o un número que no reconoces, debes actuar de acuerdo con el tipo de línea prepago o pospago, según Osiptel.

También detalla que puedes reportar la línea irregular mediante el botón "no reconozco una o más líneas" para iniciar con el proceso correspondiente. Asimismo, Osiptel recuerda que puedes presentar un reclamo por contratación no solicitada ante la operadora del servicio, quien tendrá que responder dentro de 20 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación y notificar al reclamante, la respectiva resolución en un plazo no mayor a cinco días hábiles más.

Revisar esta información periódicamente mediante "Checa tus líneas" es una medida sencilla que permite conocer qué líneas móviles están asociadas a tu nombre y actuar oportunamente ante cualquier registro que no hayas autorizado, según Osiptel.