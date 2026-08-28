Keiko Fujimori rechaza posibilidad de un cierre del Congreso tras declaraciones del Defensor del Pueblo

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de un eventual cierre del Congreso y aseguró que su Gobierno no contempla esta medida como una alternativa frente al escenario político actual.

La mandataria se pronunció ante la consulta de Exitosa respecto a las declaraciones del defensor del Pueblo, quien había señalado que, eventualmente, una decisión presidencial de disolver el Parlamento podría incrementar la popularidad de la jefa de Estado.

Frente a esta posibilidad, Fujimori marcó distancia y cuestionó las declaraciones del titular de la Defensoría del Pueblo. La presidenta sostuvo que se trataría de una afirmación equivocada y dejó claro que su administración no tiene entre sus planes promover el cierre del Poder Legislativo.

"Creo que es un desliz la afirmación hecha por el Defensor del Pueblo. Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso", respondió Fujimori al ser consultada por Exitosa.

Keiko Fujimori descarta disolución del Parlamento

La presidenta fue enfática al responder sobre la posibilidad de que el Congreso sea cerrado y evitó plantear este escenario como una salida frente a un eventual rechazo de las facultades solicitadas.

Su respuesta busca establecer una posición clara del Ejecutivo frente a una posibilidad que, según las declaraciones atribuidas al defensor del Pueblo, podría generar un aumento de popularidad para la mandataria.

Sin embargo, Fujimori descartó que su Gobierno vaya a utilizar una eventual confrontación con el Parlamento como estrategia política.

"Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso", reiteró la jefa de Estado durante su respuesta.

De esta manera, la presidenta sostuvo que el Ejecutivo continuará dentro de los mecanismos institucionales para buscar la aprobación de sus solicitudes ante el Poder Legislativo.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Ante la consulta de Exitosa sobre las declaraciones del defensor del Pueblo, la presidenta Keiko Fujimori rechazó cualquier posibilidad de un cierre del Congreso y descartó que esta medida forme parte de los planes de su Gobierno.



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Pedido de facultades seguirá su curso

Durante la entrevista, la mandataria también se refirió a la posibilidad de que el Congreso no apruebe las facultades solicitadas por el Ejecutivo. Ante esta consulta, Fujimori señaló que el Parlamento cuenta con diferentes alternativas para analizar el pedido.

"De cara al pedido de facultades sabemos que el Congreso tiene muchas rutas para poder debatir y decidir sobre las facultades que estamos solicitando", manifestó.

La presidenta no adelantó una medida extraordinaria en caso de que el Parlamento rechace la solicitud. En cambio, destacó que existen mecanismos dentro del propio Congreso para que el pedido sea evaluado y se adopte una decisión.

La posición expresada por Fujimori plantea, por ahora, que el Ejecutivo espera que la discusión sobre las facultades se desarrolle mediante los canales correspondientes y que sea el Parlamento el que determine el resultado del pedido.

El pronunciamiento también busca despejar cualquier interpretación sobre una eventual intención del Gobierno de recurrir a una disolución del Congreso si no obtiene respaldo legislativo.