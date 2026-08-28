RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Refuerzo militar preventivo

Ejército desplaza batallones y maquinaria para labores de descolmatación en Piura ante fenómeno El Niño

El Ministerio de Defensa dispuso que unidades de ingeniería y equipos pesados inicien con los trabajos de limpieza de cauces y rehabilitación de vías en zonas críticas de la región.

Mindef desplegó batallones de ingeniería para iniciar las labores.
Mindef desplegó batallones de ingeniería para iniciar las labores. (Composición Exitosa)

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/08/2026

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio de Defensa anunció el inicio del desplazamiento de batallones de ingeniería y maquinaria pesada del Ejército del Perú hacia la región Piura, como parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida busca reforzar los trabajos en zonas prioritarias y reducir los riesgos de inundaciones y desbordes que podrían afectar a miles de familias.

Detalles del despliegue

Desde la guarnición de Mesones Muro (Amazonas) partió el Batallón de Ingeniería de Combate de Selva N.º 116, mientras que el Batallón de Ingeniería de Construcción N.º 1 se movilizó desde Jazán. A ellos se suman el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 7, procedente de Lambayeque, y el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 51, que se trasladó desde Sullana hacia el distrito de Catacaos.

El personal militar y los equipos —entre ellos bulldozers, volquetes y retroexcavadoras— realizarán labores de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas, además de trabajos de rehabilitación de vías, con el propósito de mitigar los efectos de las lluvias intensas y prevenir desbordes.

Maquinaria pesada fue destinada para acelerar descolmatación
Maquinaria pesada fue destinada para acelerar descolmatación

Acciones paralelas en otras regiones

El despliegue no se limita a Piura. En la provincia de Canta (Lima), el Batallón de Ingeniería N.º 21 ejecuta trabajos de apertura y limpieza del camino vecinal Anayca-Collo, mientras que en Santa Eulalia se realizan labores de descolmatación de cauces y ríos. Estas intervenciones buscan mantener despejadas las zonas vulnerables y reducir el riesgo de desbordes.

Keiko Fujimori sobre pedido de facultades legislativas: "Nos permitirá hacer las reformas que hemos trazado como prioritarias"
Lee también

Keiko Fujimori sobre pedido de facultades legislativas: "Nos permitirá hacer las reformas que hemos trazado como prioritarias"

En total, el Ejército cuenta con 22 batallones de ingeniería y 219 equipos mecánicos, que vienen siendo desplegados progresivamente en las regiones priorizadas del norte y la sierra central.

Un acelerador en medidas frente a El Niño

La movilización responde a lo anunciado por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien informó que el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército reforzaría las acciones de prevención en las regiones más expuestas.

Este despliegue se suma a las medidas extraordinarias del Ejecutivo, como la destinación de más de S/179 millones a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para labores de descolmatación en puntos críticos del río Piura, además de otras labores contenidas  en el Decreto de Urgencia N.° 008-2026.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Peruanos podrán votar con DNI vencido el 4 de octubre
Lee también

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Peruanos podrán votar con DNI vencido el 4 de octubre

El desplazamiento de batallones y maquinaria del Ejército hacia Piura representa un refuerzo tangible en la prevención frente al Fenómeno El Niño. Aunque la magnitud del riesgo exige una respuesta integral, la presencia militar en cauces y quebradas busca dar confianza a la población y acelerar las labores de limpieza.

La combinación de recursos extraordinarios, declaratorias de emergencia y despliegue de capacidades militares marca el inicio de una carrera contra el tiempo para proteger a Piura y al norte del país de los embates climáticos.

Temas relacionados descolmatación Ejército fenómeno El Niño Labores de prevención maquinaría pesada Mindef Piura

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA