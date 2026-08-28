Ejército desplaza batallones y maquinaria para labores de descolmatación en Piura ante fenómeno El Niño

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Defensa anunció el inicio del desplazamiento de batallones de ingeniería y maquinaria pesada del Ejército del Perú hacia la región Piura, como parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida busca reforzar los trabajos en zonas prioritarias y reducir los riesgos de inundaciones y desbordes que podrían afectar a miles de familias.

Detalles del despliegue

Desde la guarnición de Mesones Muro (Amazonas) partió el Batallón de Ingeniería de Combate de Selva N.º 116, mientras que el Batallón de Ingeniería de Construcción N.º 1 se movilizó desde Jazán. A ellos se suman el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 7, procedente de Lambayeque, y el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 51, que se trasladó desde Sullana hacia el distrito de Catacaos.

El personal militar y los equipos —entre ellos bulldozers, volquetes y retroexcavadoras— realizarán labores de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas, además de trabajos de rehabilitación de vías, con el propósito de mitigar los efectos de las lluvias intensas y prevenir desbordes.

Maquinaria pesada fue destinada para acelerar descolmatación

Acciones paralelas en otras regiones

El despliegue no se limita a Piura. En la provincia de Canta (Lima), el Batallón de Ingeniería N.º 21 ejecuta trabajos de apertura y limpieza del camino vecinal Anayca-Collo, mientras que en Santa Eulalia se realizan labores de descolmatación de cauces y ríos. Estas intervenciones buscan mantener despejadas las zonas vulnerables y reducir el riesgo de desbordes.

En total, el Ejército cuenta con 22 batallones de ingeniería y 219 equipos mecánicos, que vienen siendo desplegados progresivamente en las regiones priorizadas del norte y la sierra central.

Un acelerador en medidas frente a El Niño

La movilización responde a lo anunciado por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien informó que el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército reforzaría las acciones de prevención en las regiones más expuestas.

Este despliegue se suma a las medidas extraordinarias del Ejecutivo, como la destinación de más de S/179 millones a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para labores de descolmatación en puntos críticos del río Piura, además de otras labores contenidas en el Decreto de Urgencia N.° 008-2026.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Durante su visita a Sullana, la presidenta Keiko Fujimori anunció que destinarán 140 millones de soles para los trabajos de prevención contra el fenómeno de El Niño en Piura.



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El desplazamiento de batallones y maquinaria del Ejército hacia Piura representa un refuerzo tangible en la prevención frente al Fenómeno El Niño. Aunque la magnitud del riesgo exige una respuesta integral, la presencia militar en cauces y quebradas busca dar confianza a la población y acelerar las labores de limpieza.

La combinación de recursos extraordinarios, declaratorias de emergencia y despliegue de capacidades militares marca el inicio de una carrera contra el tiempo para proteger a Piura y al norte del país de los embates climáticos.