Perú supera en ocho meses de 2026 el récord de fallecidos por dengue de todo 2025

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dengue continúa extendiéndose por el territorio nacional y ya dejó 57 fallecidos hasta la semana epidemiológica 33, según información del CDC-Minsa. La cifra supera las 49 muertes registradas durante todo el 2025.

En el mismo periodo, las autoridades contabilizaron 46,669 casos de dengue, cantidad que representa un incremento de 53% respecto de los 30, 587 contagios reportados durante 2025. El aumento evidencia una mayor transmisión de la enfermedad.

Piura lidera casos registrados

Piura concentra actualmente la mayor cantidad de contagios a nivel nacional, con 8.958 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 33. San Martín, La Libertad y Lima también figuran entre las regiones con mayor número de pacientes.

Lambayeque y Ucayali igualmente mantienen una importante criculación del virus, mientras que en Lima los casos continúan presentándose pese a que el incremento inicial posteriomente descendió. Las tempertaturas elevadas mantienen condiciones favorables para el vector.

Piura sufrió su peor momento en el primer semestre de 2023, acumulando más de 66.000 infectados

Minsa amplía vacunación preventiva

Frente al incremento de contagios, el Ministerio de Salud amplió su estrategia de vacunación contra el dengue para niños y adolescentes de 10 a 16 años. El esquema contempla dos dosis admnistradas con tres meses de diferencia.

La campaña ya se desarrolló de la mano del ministero de Salud, Luis Dyer, en Ucayali, Loreto, Piura y Tumbes, y posteriormente fue extendida a Lambayeque, La Libertad y San Martín.

El panorama también genera vigilancia frente a otras enfermedades que podrían incrementarse con las condiciones climáticas, entre ellas leptospirosis, zika y chikungunya. Las inundaciones y el contacto con agua contaminada pueden elevar especialmente el riesgo de leptospirosis.

Comparación de síntomas entre leptospirosis y dengue

Mayor cantidad de contagiados con dengue en el Perú

El mayor pico histórico nacional de casos de dengue en el Perú se registró en el año 2024, cuando el país superó los 250,000 contagios, rebasando ampliamente las cifras de epidemias anteriores como las de 2023 y el pico de El Niño Costero en 2017

Ante las próximas lluvias, las autoridades recomiendan fortalecer la preparación de las viviendas y evitar el contacto con aguas estancadas. La advertencia cobra mayor relevancia debido a que el país ya registra 57 muertes por dengue, una cifra que superó en apenas ocho meses todo el balance de 2025.