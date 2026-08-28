Detienen a sujeto que presuntamente intentó lanzar un objeto contra Keiko Fujimori en Tacna

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre fue detenido durante la salida de la presidenta Keiko Fujimori en Tacna. Según informó la Policía, el sujeto habría intentado lanzar un objeto contra la mandataria, por lo que fue intervenido por los agentes de seguridad.

Intervención policial tras presunto ataque a Keiko Fujimori

El sujeto identificado como David (45) fue detenido por agentes de la policía que brindaban seguridad a la presidenta Keiko Fujimori tras su salida de la ceremonia por el 97 aniversario de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional. Según la versión policial, el hombre habría intentado lanzar un objeto cuando la mandataria se retiraba a bordo de un vehículo.

Las fuerzas del orden desplegadas en los alrededores del recinto actuaron de forma inmediata para cercar al individuo y evitar cualquier tipo de agresión contra la comitiva oficial. El despliegue de seguridad se intensificó rápidamente en las vías aledañas mientras se realizaba la reducción del implicado ante la mirada de los transeúntes.

Posteriormente, las autoridades procedieron al acordonamiento de la zona para asegurar el desplazamiento del vehículo del resguardo y garantizar la protección de las autoridades presentes. El protocolo de emergencia se activó sin registrarse mayores incidentes con el resto del público asistente a los actos conmemorativos.

Descargo del intervenido y diligencias en la comisaría central

Sin embargo, el intervenido negó esta acusación y aseguró que nunca tuvo la intención de lanzar ningún objeto. Durante la intervención, el sujeto pidió insistentemente que lo dejaran en libertad, incluso se arrodilló y posteriormente se echó boca arriba. Sin embargo, los agentes policiales procedieron a trasladarlo hasta la comisaría central para las diligencias correspondientes.

El hecho generó opiniones divididas entre las personas que se encontraban en el lugar y presenciaron la intervención. Tras las diligencias policiales el hombre continúa detenido mientras esclarecen las circunstancias de lo ocurrido durante la salida de la presidenta Keiko Fujimori luego de la ceremonia.

Los efectivos a cargo del procedimiento tomaron las declaraciones manifestadas por los testigos y procedieron con la recopilación de los videos grabados por los asistentes para determinar la intencionalidad del sujeto.

En ese sentido, se espera que las autoridades de la Región Policial de Tacna emitan un pronunciamiento oficial sobre el estado del caso y determinen las medidas legales que se aplicarán al ciudadano intervenido.

En ese sentido, Keiko Fujimori continuó con las actividades oficiales programadas en la región de Tacna mientras las fuerzas del orden concluyen los peritajes correspondientes sobre el incidente reportado durante su traslado.