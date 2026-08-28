Estados Unidos: reconocida presentadora confesó haber asesinado a su madre y esta sería la pena

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Angelynn Mock, exconductora de televisión estadounidense, se declaró culpable por el asesinato en primer grado de su madre, Anita Avers, ocurrido en Wichita durante Halloween de 2025. La mujer, de 48 años, podría recibir cadena perpetua, mientras el tribunal prepara su sentencia para octubre próximo.

La declaración y el proceso judicial

El caso corresponde a la muerte de Avers, de 80 años, quien fue encontrada inconsciente dentro de la vivienda. La Policía acudió después de recibir un reporte sobre una agresión con arma blanca. La víctima fue trasladada a un hospital, donde murió tras recibir atención.

Mock presentó su declaración de culpabilidad ante la jueza Faith Johnson, en el condado de Sedgwick. El acuerdo establece una pena de cadena perpetua, con posibilidad de obtener libertad condicional después de cumplir 25 años. La audiencia de sentencia quedó programada para octubre del presente año.

⚖️Kansas vs Angelynn Mock⚖️Pleaded Guilty to first-degree murder

For the October 31, 2025, stabbing death of her 80-year-old mother, Anita Avers, in Wichita, Kansas.



Mock, who was a former news anchor was previously being found incompetent to stand trial and receiving mental... pic.twitter.com/Wyc0tRT5bV — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 22, 2026

Según People, documentos judiciales señalan que Mock inicialmente entregó versiones relacionadas con defensa propia y manifestó creencias sobre su madre. Durante la investigación, afirmó que Anita Avers era "el diablo". Esa declaración aparece vinculada con los documentos revisados durante el proceso judicial correspondiente en Kansas.

Antecedentes antes de la sentencia

Antes de declararse culpable, Mock había sido considerada incompetente para afrontar el juicio y fue enviada a un hospital psiquiátrico estatal para recibir tratamiento y evaluación. En julio de 2026, un juez determinó que podía continuar con el proceso judicial durante la investigación oficial del caso.

Los documentos del caso también registran antecedentes de problemas de salud mental señalados por su padrastro. La mujer había recibido anteriormente un diagnóstico de trastorno bipolar, que posteriormente fue revisado como trastorno esquizoafectivo. Estos antecedentes formaron parte de las actuaciones realizadas antes del acuerdo judicial.

Faceta de presentadora

Mock tuvo una trayectoria en medios de comunicación de Estados Unidos. Trabajó como reportera deportiva en Nebraska y posteriormente ocupó cargos de presentadora y reportera en estaciones de televisión, entre ellas KTVI Fox 2, en St. Louis, antes del crimen ocurrido en Wichita, Kansas, estadounidense.

La muerte de Anita Avers ocurrió el 31 de octubre de 2025, cuando agentes encontraron a la mujer con múltiples heridas dentro de su vivienda. Mock fue atendida por lesiones en las manos y luego quedó bajo custodia. El caso continuó meses hasta su declaración.

La sentencia todavía no ha sido dictada. La audiencia está prevista para el 5 de octubre de 2026, fecha en la que el tribunal determinará la pena correspondiente al acuerdo de culpabilidad. Hasta entonces, Mock enfrenta una posible cadena perpetua según el acuerdo del tribunal.