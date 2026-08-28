Día del Café Peruano: Exportaciones nacionales alcanzaron los USD 228,29 millones entre enero y mayo de 2026

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día del Café Peruano, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) informó que las exportaciones nacionales de este producto alcanzaron los USD 228,29 millones entre enero y mayo de 2026.

Es importante mencionar que, este crecimiento representa un 29,38 % frente al mismo periodo del año anterior, valor que confirma el interés de los mercados internacionales por el café peruano, incluso en un contexto productivo más exigente para el sector.

EE. UU. y Bélgica lideraron los destinos del café peruano en los primeros cinco meses del 2026

Según lo que señala PROMPERÚ, Estados Unidos y Bélgica lideraron los destinos del café peruano en los primeros cinco meses del presente año, con envíos por USD 75,37 millones y USD 32,87 millones, respectivamente, y crecimientos de 68,20 % y 77,01 %.

Asimismo, otros mercados de Europa reportaron un importante crecimiento en materia de exportación, especialmente en Reino Unido, que alcanzó USD 10,01 millones y creció 491,07 %, y Francia, con USD 7,57 millones y un incremento de 383,18 %.

Vale destacar que, hasta agosto de 2026, las actividades de promoción internacional impulsadas por PROMPERÚ para el café peruano han generado más de USD 66 millones en oportunidades comerciales, además de cientos de citas de negocio con compradores internacionales.

La agenda incluye ferias, misiones comerciales, ruedas de negocios, catas especializadas, estudios de mercado y acciones de posicionamiento en destinos priorizados, entre las que figuran el World of Coffee San Diego 2026,el World of Coffee Bruselas 2026 y la Rueda de Negocios de Café y Cacao 2026, que conectó la oferta peruana con compradores de Chile, Canadá, Francia, Argentina, Austria, Rusia y Taiwán.

Cajamarca: La región que más exportadora de café del Perú

A nivel regional, Cajamarca se mantiene como la principal región exportadora de café del país. Entre enero y mayo de 2026, registró envíos por USD 124,41 millones y concentró el 54,50 % de las exportaciones nacionales. También destacaron Amazonas y Junín, regiones que forman parte de una cadena productiva con fuerte presencia de pequeños productores y organizaciones cafetaleras.



El café es uno de los principales productos agrícolas de exportación del Perú y forma parte de la economía de más de 220 000 familias, principalmente pequeños productores. Se cultiva en más de 400 000 hectáreas distribuidas en 16 regiones, con mayor participación de San Martín, Cajamarca, Junín, Amazonas y Cusco.

No obstante, este año el sector enfrenta un escenario retador por una menor producción asociada a los efectos climáticos de El Niño Global. Por ello, cobran mayor relevancia las acciones orientadas a promoción comercial, preparación técnica, trazabilidad y acceso a mercados especializados.

Desde PROMPERÚ afirman que seguirán impulsando la promoción y posicionamiento internacional del café peruano, conectando a los productores, empresas y organizaciones nacionales con nuevas oportunidades.