Día Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: Conoce los accesos, salidas y calles cerradas del Centro Histórico

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 30 de agosto, Lima vivirá una de sus jornadas religiosas más concurridas con motivo del Día de Santa Rosa de Lima. Como ocurre cada año, miles de fieles acudirán al santuario ubicado en la avenida Tacna para participar de las actividades religiosas, visitar la iglesia y acercarse al tradicional Pozo de los Deseos.

Para este 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha previsto la llegada de hasta 50.000 personas al Centro Histórico, por lo que se ejecutará el denominado Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026.

El despliegue contempla más de 1.000 agentes municipales y la coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones para controlar el tránsito, prevenir incidentes y facilitar el desplazamiento de los asistentes.

#SantaRosaDeLima | Presentamos el Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026. Más de 1000 agentes municipales reforzarán la seguridad y el orden durante la festividad.



Además, se implementarán ingresos diferenciados para garantizar un acceso seguro y ordenado al santuario.... pic.twitter.com/bOmuIrQYye — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 28, 2026

¿Dónde ingresar para visitar el Pozo de los Deseos?

La Municipalidad de Lima estableció dos ingresos en la avenida Tacna con el objetivo de reducir las aglomeraciones y ordenar las largas filas que suelen formarse durante esta fecha.

El Ingreso 1 estará destinado a las personas que quieran visitar el Pozo de los Deseos y la ermita. Para este punto, la fila estará ubicada en el jirón Callao y avanzará en dirección hacia la avenida Alfonso Ugarte.

Una vez culminado el recorrido, los visitantes deberán salir por el jirón Conde de Superunda, que también será utilizado como ruta de evacuación y conexión hacia la feria ubicada en el Parque Santa Rosa.

En tanto, quienes tengan como objetivo ingresar a la iglesia de Santa Rosa de Lima deberán utilizar el Ingreso 2. La salida correspondiente estará ubicada de manera lateral junto a la puerta principal del templo.

Las autoridades también han considerado un acceso preferencial para personas con necesidades especiales. Por ello, se recomienda que los visitantes identifiquen antes de llegar cuál de los dos espacios desean visitar y sigan las indicaciones del personal municipal y policial para evitar desplazamientos innecesarios.

Estas calles tendrán restricciones y habrá más seguridad

La gran cantidad de visitantes también generará modificaciones en el tránsito vehicular en los alrededores del santuario. De acuerdo con el plan municipal, dos carriles de la avenida Tacna, en dirección del Rímac hacia Lima, permanecerán cerrados para facilitar el desplazamiento de los fieles. Asimismo, se bloqueará el entorno del jirón Callao hasta la avenida Alfonso Ugarte.

La seguridad también será reforzada con patrullaje de serenos a pie y motorizados, brigada canina y drones, además del monitoreo permanente desde el Centro de Control de Operaciones.

A ello se sumará el despliegue de 350 inspectores de fiscalización, quienes supervisarán el comercio y las actividades autorizadas en las zonas de mayor concentración. El operativo está previsto desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

También habrá brigadistas, zonas seguras y carpas destinadas a atender casos de menores extraviados. El control del aforo y de los ingresos al santuario estará igualmente bajo supervisión de las autoridades.

Ante la cantidad de personas que se espera recibir, acudir al Santuario de Santa Rosa de Lima requerirá cierta planificación. Identificar previamente el acceso correspondiente, respetar las rutas de salida y atender las indicaciones del personal permitirá reducir las aglomeraciones y facilitar el desplazamiento de todos los asistentes.