Ciudadanos indignados por retraso de más de 3 horas en centros de votación: "Van a ser las 11 a.m. y nada"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El retraso en la entrega de material electoral hacia varios puntos de Lima Metropolitana, especialmente en la zona sur, sumado al reporte de fallas en el sistema digital, viene causando caos en varios puntos de votación e incomodidad entre los ciudadanos.

Ciudadanos molestos por largas colas

En las inmediaciones de la institución educativa Sasakawa, en Villa El Salvador, cientos de ciudadanos se encuentran haciendo colas de hasta cinco cuadras. El local continúa cerrado debido al retraso en la entrega del material electoral y, por consecuencia, la instalación de mesas de sufragio.

"Van a ser 11 de la mañana y nada. No solo soy yo. Hay miles de personas que tienen que trabajar [...] Tengo que ir a trabajar y cómo me van a creer que he estado acá desde tal hora a tal hora", reclamó un vecino del distrito indignado.

Sin embargo, los ciudadanos del sur de Lima no son los únicos perjudicados. En la I.E..I Cuna Jardín, en el distrito de Comas, algunos mesas de sufragios aún no se encuentran instaladas. Ante las cámaras de Exitosa, un ciudadano cuestionó la logística de la ONPE por demoras en el entrega de actas.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En el colegio Pablo María Guzmán de Surco, el periodista de Exitosa Nicolás Lucar pudo notar que la jornada electoral no inició por el retraso en la llegada del material respectivo, pese a que los miembros de mesa llegaron temprano. Además, las laptops... pic.twitter.com/FuQMckHALN — Exitosa Noticias (@exitosape) April 12, 2026

Soporte digital presenta problemas

Desde su centro de votación en Surco, el conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar comentó que la demora en la entrega del material electoral no ha sido el único inconveniente para dar por inicio a los comicios, sino que además se han presentado problemas con el sistema digital de soporte.

"Mi mesa de votación no se puede instalar porque no saben cómo operar la laptop o no funciona o algo pasa. [...] La gente se está poniendo de mal humor y con razón", cuestionó el periodista.

Sobre el tema, el especialista en educación electoral de la ONPE, Yordan Mañuico, declaró a Exitosa que para estos comicios se está implementando una laptop y una impresora que permite realizar las actas electorales de manera digital y que se puedan imprimir.

En el caso que se presente una falla con el soporte digital, el funcionario precisó que el centro de votación deberá optar por la opción convencional (llenado manual de actas), como se está implementando en otras regiones del país.

En conclusión, la jornada electoral se viene desarrollando con problemas en distintos puntos de la capital, incluido demoras en la entrega de actas y problemas en el sistema digital.