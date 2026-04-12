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San Borja: Anuncian suspensión temporal de la vía recreativa para facilitar el tránsito vehicular por elecciones

La Municipalidad Distrital de San Borja anunció la suspensión temporal de la vía recreativa para priorizar el tránsito vehicular durante las votaciones.

Anuncian suspensión temporal de la vía recreativa
Anuncian suspensión temporal de la vía recreativa Difusión

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/04/2026

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Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de miles de ciudadanos hacia sus centros de votación, la Municipalidad Distrital de San Borja confirmó la suspensión temporal de su tradicional programa de vía recreativa para hoy, domingo 12 de abril

Esta decisión excepcional se toma en el marco de las Elecciones Generales 2026, una jornada crucial en la que los peruanos elegirán al próximo presidente de la República, vicepresidentes y a los nuevos integrantes del Congreso. La medida busca evitar congestiones en un distrito clave de Lima ante el alto flujo de electores.

Prioridad al flujo vehicular y accesibilidad

San Borja, al ser un distrito estratégico que conecta diversos puntos de la capital y que alberga importantes locales de votación, suele presentar una alta carga vehicular durante los procesos electorales.

La vía recreativa está conformada por las avenidas San Borja Sur, San Borja Norte y los alrededores del Cuartel General del Ejército, conocido como el Pentagonito. El circuito se cierra al tránsito de vehículos los días domingos para uso de deportistas entre las 6 a.m. y las 2 p.m., pero este 12 de abril el tránsito vehicular estará habilitado todo el día.

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Las autoridades municipales recordaron que la suspensión es únicamente por este domingo. Se recomienda a los vecinos que acostumbran realizar actividades deportivas en las avenidas principales tomar las previsiones del caso y evitar el uso de bicicletas o implementos deportivos en las calzadas para prevenir accidentes.

Se espera que el flujo vehicular sea más intenso entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., por lo que se sugiere a los conductores planificar sus rutas con antelación y respetar las zonas rígidas para no obstaculizar el paso de emergencia.

Espacios deportivos de San Borja serán usados como centros de votación

San Borja cuenta con una población electoral superior a los 120 mil votantes que sufragarán en colegios, universidades y polideportivos dispuestos en el distrito.

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Tres espacios deportivos ubicados en San Borja también serán empleados como centros de votación por lo que la municipalidad dispuso el cierre temporal de los mismos desde el mediodía del viernes 10 de abril hasta el mediodía del lunes 13 de abril. Los espacios seleccionados son los siguientes:

  • Polideportivo Limatambo (Av. Malachowski 560)
  • Polideportivo Rosa Toro (Avenida Agustín de la Rosa Toro 1399)
  • Polideportivo San Juan Masías (Calle Cerro Sechín 155)

Esto implica que los Tambos 1 y 2 permanecerán cerrados y no se dictarán talleres del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), precisó la municipalidad de San Borja. 

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