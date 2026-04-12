¡Atención! JNE confirma AMPLIACIÓN de horario para votar hasta las 6:00 de la tarde

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante los persistentes reportes de retrasos y la apertura parcial de diversos locales de votación a nivel nacional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado oficial anunciando medidas excepcionales para garantizar el derecho al sufragio en estas Elecciones Generales 2026.

Proceso electoral contará con una hora adicional

Desde primeras horas de la mañana, ciudadanos informaron retrasos en Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana, lo que provocó largas filas y malestar entre los votantes.

El organismo electoral confirmó la ampliación del horario de votación hasta las 6:00 p. m., otorgando dos horas adicionales a los ciudadanos para acudir a las urnas.

Asimismo, se dispuso que las mesas de sufragio tendrán como plazo máximo de instalación hasta las 2:00 p. m., una decisión estratégica destinada a mitigar el impacto de las demoras logísticas y asegurar que ningún elector se quede sin participar por falta de mesas operativas en su centro educativo o sede asignada.

Comunicado del Jurado Nacional de Elecciones pic.twitter.com/wcoJcdKaKp — JNE Perú (@JNE_Peru) April 12, 2026

Esta decisión se tomó ante la demora en más de 75 colegios y centros de votación que reportaron que no contaban con el material electoral para instalar las mesas, a pesar de que los miembros de mesa se encontraban presentes.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, expresó las disculpas por la situación en nombre de la institución que representa.

"Pedimos desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados", dijo.

Defensoría pide "mantener la calma" ante demoras

La Defensoría del Pueblo se pronunció ante la demora en la entrega del material electoral hacia distintos puntos de votación en Lima Metropolitana. En su mensaje, la institución pide a la ciudadanía "mantener la calma" para poder culminar con la distribución y garantizar condiciones adecuadas para las Elecciones Generales 2026.

Lima📢| La Defensoría del Pueblo ha advertido que @ONPE_oficial inició recién hoy la distribución del material electoral en distritos como Santiago de Surco. Este material comprende todos los elementos indispensables para el desarrollo de la votación, tales como cédulas de... pic.twitter.com/pFxjqClNYH — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 12, 2026

El reporte de la Defensoría destaca el caso de la I.E. Champagnat, donde el arribo de cédulas y equipos electrónicos a las 7:58 a. m. no fue suficiente para garantizar el inicio del sufragio casi dos horas después. La falla logística ha paralizado la instalación de 40 mesas, afectando directamente a más de 11 mil electores que esperaban en los exteriores.

El organismo defensor del ciudadano señaló que estas demoras en la entrega de insumos electorales ponen en riesgo el adecuado desarrollo de los comicios en puntos estratégicos de la capital y perjudicando a los ciudadanos que acudieron a sus locales asignados desde tempranas horas.

