Defensoría pide "mantener la calma" ante demoras en entrega del material electoral y colas en locales de votación

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo se pronunció ante la demora en la entrega del material electoral hacia distintos puntos de votación en Lima Metropolitana. En su mensaje, la institución pide a la ciudadanía "mantener la calma" para poder culminar con la distribución y garantizar condiciones adecuadas para las Elecciones Generales 2026.

Lima📢| La Defensoría del Pueblo ha advertido que @ONPE_oficial inició recién hoy la distribución del material electoral en distritos como Santiago de Surco. Este material comprende todos los elementos indispensables para el desarrollo de la votación, tales como cédulas de... pic.twitter.com/pFxjqClNYH — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 12, 2026

Defensoría del Pueblo se pronuncia

El reporte de la Defensoría destaca el caso de la I.E. Champagnat, donde el arribo de cédulas y equipos electrónicos a las 7:58 a. m. no fue suficiente para garantizar el inicio del sufragio casi dos horas después. La falla logística ha paralizado la instalación de 40 mesas, afectando directamente a más de 11 mil electores que esperaban en los exteriores.

Una problemática similar afecta a la Universidad Ricardo Palma, en el distrito de Surco, donde se recibe a más de 23 mil votantes. Según indica la institución, el material electoral arribó a las 7:35 a. m., pero no se completó su distribución en los diversos pabellones hasta la hora del reporte.

El organismo defensor del ciudadano señaló que estas demoras en la entrega de insumos electorales ponen en riesgo el adecuado desarrollo de los comicios en puntos estratégicos de la capital y perjudicando a los ciudadanos que acudieron a sus locales asignados desde tempranas horas.

Nota en desarrollo...