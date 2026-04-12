Temblor sacude Perú HOY 12 de abril: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del ÚLTIMO sismo?

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo temblor sacude Perú hoy, domingo 12 de abril. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo sentido esta mañana, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en medio del desarrollo de las Elecciones 2026.

Temblor sacude Callao en medio de las Elecciones 2026

Los peruanos acuden hoy, 12 de abril a sus respectivos locales de votación para elegir al próximo presidente del Perú. En medio de la jornada electoral, un nuevo sismo se sintió en el territorio nacional.

De acuerdo al boletín informativo de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el temblor fue de magnitud 4.0 y se registró a 11 kilómetros al oeste de Callao, provincia constitucional del Callao con una profundidad de 61 kilómetros.

Asimismo, el Centro Sismológico Nacional del IGP precisó, a través de sus redes sociales, que el movimiento telúrico que se sintió en el departamento de Lima tuvo un nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada en el primer puerto del Perú con una latitud de -12.08 y longitud -77.21 grados.

Hasta el momento las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por el "remezón"; sin embargo, aconsejan mantener siempre la calma ante un evento similar o de mayor magnitud.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0201

Fecha:12/04/2026 12:12:44

Mag:4.0

Prof:61km

Lat:-12.08

Long:-77.21

Int:II-III Callao

Ref:11 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/hP16LGOmXC — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 12, 2026

Sismo en Callao: ¿Dónde fue el epicentro?

Nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, es por ello, que no solo el IGP brinda un reporte de estos fenómenos naturales, sino también el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci.

De acuerdo a dicha entidad, el temblor sentido hoy en el Callao tuvo como epicentro el mar. En ese marco, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú tras un monitoreo anunció que el sismo no genera una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Detalles del sismo sentido en el Callao hoy, 12 de abril.

Otros dos sismos sacudieron Perú

Este movimiento telúrico nos recuerda estar siempre alertas y tener siempre lista en casa nuestra mochila de emergencia. Pues bien, el sismo sentido en el Callao este domingo en las Elecciones 2026 no fue el único que se reportó esta mañana. De acuerdo al IGP dos sismos previos sacudieron el país.

Uno de ellos se registró a las 8:04 a.m. con una magnitud de 4.0 a 71 km de Samanco, allá en Áncash y con una profundidad de 31 kilómetros. Seguidamente, la tierra volvió a temblar, pero esta vez a las 9:05 a.m. con una magnitud de 3.4 a 20 kilómetros al noroeste de Chilca, Cañete, Lima, con una profundidad de 47 kilómetros.

Dos sismos sacudieron hoy, 12 de abril, en medio de las votaciones.

Es así como en medio de las Elecciones 2026, al promediar el mediodía de este domingo 12 de abril, un nuevo temblor se registró con magnitud 4.0 a 11 kilómetros al oeste de Callao. Se aconseja mantener siempre la calma.