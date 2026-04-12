Elecciones 2026: OEA supervisa jornada electoral en Perú mediante comisión de observadores

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las Elecciones Generales en Perú de este domingo 12 de abril contarán con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), institución que ha desplegado una comisión de observadores a nivel nacional para supervisar el correcto desarrollo de la jornada.

OEA supervisa desarrollo delas Elecciones

La Misión de Observación Electoral de la OEA estará presente en los próximos comicios generales. El jefe de la misión será Víctor Rico Frontaura, secretario de Asuntos Políticos de la organización. La comisión se ha desplegado en los 24 departamentos del Perú y en la provincia constitucional del Callao, además del extranjero.

Desde muy temprano, la #MOE_OEA observa el proceso de apertura e instalación de las mesas de sufragio en los 24 departamentos del Perú y el Callao y en 🇦🇷🇨🇱🇪🇸🇺🇸.



Más de 27.3 millones de peruanas y peruanos están habilitados para participar en estas #EG2026. pic.twitter.com/TLMXEZiKmq — OEA (@OEA_oficial) April 12, 2026

En la jornada electoral, la delegación se encarga estrictamente de supervisar la apertura de mesas de sufragio, el desarrollo de la jornada, el cierre del proceso, el escrutinio y la posterior transmisión de resultados. Ello con el fin de identificar incidencias que puedan obstaculizar el proceso democrático.

Los resultados del trabajo serán expuestos en un informe el próximo martes 14 de abril. El documento contemplará observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema electoral en el país, además de ser presentado ante el Consejo Permanente de la OEA.

Unión Europea también será parte del proceso

El pasado 26 de febrero, la Misión de Observadores de la Unión Europea desplegó más de 150 observadores en todo el Perú para examinar los comicios. El equipo tiene el mandato de velar por la imparcialidad de la administración electoral, el padrón electoral, la inscripción de candidaturas, la campaña, entre otros.

En un video compartido por las redes oficiales de la institución, la eurodiputada Annalisa Corrado informó que los electores podrán reconocer a los observadores de la Unión Europea por su chaleco color negro, que lleva las insignias de la Unión Europea.

Material electoral no llega a centros de votación

La jornada electoral, cuyo inicio estaba pactado para las 7:00 a.m., viene presentado retrasos a nivel nacional debido a la distribución del material electoral. Usuarios han denunciado demoras y largas colas en sus centros de votación debido al problema.

La ONPE confirmó precisó que la mayoría de retrasos en la entrega del material se concentra en la zona sur de Lima, en distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. El Ministerio Público se ha pronunciado indicado que realiza coordinaciones para garantizar el voto ciudadano.

Como recuerda las Organización de Estados Americanos (OEA), más de 27.3 millones de peruanos ejercerá su derecho al voto este domingo 12 de abril.