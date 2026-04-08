08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A puertas del desarrollo de las Elecciones Generales 2026, en el cual la ciudadanía decidirá al próximo Presidente del Perú, miembros de la Cámara de Diputados y Senado y representantes del Parlamento Andino, todavía persistan algunas dudas acerca de lo que se encuentra permitido o no durante la jornada electoral.

En este contexto, resulta oportuno recordar a la ciudadanía cuáles son aquellos comportamientos o conductas consideradas delitos electorales y que puedan conllevar multas o sanciones, entre ellas la pena privativa de la libertad o la prestación de servicios comunitarios. Toma nota de las siguientes indicaciones.

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los delitos y sanciones?

Los delitos electorales (también conocidos como delitos contra la voluntad popular) son conductas que ponen en peligro la función electoral y específicamente el sufragio, en cualquiera de sus características, teniendo como principal agraviado al Estado.

Las infracciones se encuentran tipificadas en el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones. Entre las más relevantes se encuentran los siguientes:

Obstaculización del proceso mediante violencia o amenaza (3 a 10 años).

(3 a 10 años). Coacción o restricción del derecho al sufragio (1 a 4 años).

(1 a 4 años). Inducción al voto mediante dádivas o promesas (1 a 4 años).

(1 a 4 años). Suplantación de identidad o voto múltiple (1 a 4 años).

(1 a 4 años). Falsificación o destrucción de documentos y actas electorales (2 a 8 años).

(2 a 8 años). Alteración de resultados o sabotaje del conteo de votos (2 a 8 años).

(2 a 8 años). Incumplimiento de deberes del miembro de mesa para afectar el resultado (2 a 8 años).

(2 a 8 años). Retención indebida del Documento Nacional de Identidad (2 a 8 años).

(2 a 8 años). Publicitar el voto durante el acto electoral (Hasta 1 año y servicio comunitario).

(Hasta 1 año y servicio comunitario). Portación de armas durante la jornada comicial (1 mes a 1 año).

(1 mes a 1 año). Proselitismo o reuniones políticas en zonas y plazos prohibidos (3 meses a 2 años).

(3 meses a 2 años). Difusión de propaganda en periodo de veda o agravio a candidatos (Hasta 2 años).

(Hasta 2 años). Expendio de bebidas alcohólicas o eventos prohibidos (Ley Seca) (Hasta 6 meses, multa e inhabilitación).

Guía de sanciones electorales durante los comicios en Perú. Foto: imagen con IA

¿Cómo saber cuál es tu lugar de votación?

Si deseas saber el número de mesa, las personas que corresponden en cada equipo electoral, entre otros detalles, puedes ingresar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) en este link , alojado en la plataforma web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, no te olvides conocer toda la información necesaria sobre el proceso, informarte sobre los planes de gobierno de cada plancha presidencial, así como conocer los delitos electorales y sus respectivas sanciones.