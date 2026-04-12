Presidente del JNE se disculpa por demoras en la entrega de material electoral: "Vamos a determinar responsabilidades"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, se dirigió a la ciudadanía para disculparse por las demoras en el desarrollo de los comicios a causa de la falta de entrega de material electoral.

"Pedimos las disculpas como sistema por las incomodidades que esta situación haya causado. Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero lo más importante en estos momentos es que se garantice su derecho al sufragio", señaló el titular del JNE.

#LoÚltimo | El Presidente del JNE anunció el acuerdo adoptado en el Pleno sobre la ampliación del horario de la instalación de mesas de sufragio hasta las 02:00 p.m. y el cierre de la jornada de votación hasta las 6:00 p.m. pic.twitter.com/KIgPNlhX6Y — JNE Perú (@JNE_Peru) April 12, 2026

Amplían horario de sufragio ante inconvenientes

A raíz de los inconvenientes presentados en centros de votación del país, el Pleno del JNE dispuso la extensión del plazo para instalar las mesas de sufragio hasta las 2:00 p.m. y para cerrar los locales de votación a nivel nacional hasta las 6:00 p.m.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que la extensión del horario busca asegurar que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto, compensando el tiempo perdido al inicio de la jornada.

"Apreciamos y agradecemos la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de hacer suyo nuestro pedido, lo cual garantiza que la ciudadanía hoy pueda salir masivamente a votar", mencionó.

Como se recuerda, el plazo establecido para instalar una mesa de sufragio según la normativa electoral vigente era hasta al mediodía. Sin embargo, la jornada electoral corría peligro debido a la demora en la entrega del material que se necesitaba para comenzar con los comicios.

En este contexto, la ONPE comunicó que iniciará acciones legales y penales contra la empresa "Servicios Galaga", que estuvo a cargo del servicio de transporte de material electoral en Lima Metropolitana y que no distribuyó con antelación los insumos a los locales de votación.

Defensoría pide mantener la calma

La Defensoría del Pueblo se pronunció ante la demora en la entrega del material electoral hacia distintos puntos de votación en Lima Metropolitana. En su mensaje, la institución pide a la ciudadanía "mantener la calma" para poder culminar con la distribución y garantizar condiciones adecuadas para las Elecciones Generales 2026.

A lo largo de la cobertura especial por las Elecciones Generales 2026, Exitosa ha recopilado numerosas quejas ciudadanas en distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Magdalena y San Borja. Muchos de ellos reclamaban la tardanza de los insumos, la apertura de mesas y problemas técnicos con el sistema digital.