Elecciones 2026: Rafael López Aliaga arremete contra la ONPE por retrasos en instalación de mesas

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Durante el desarrollo de la jornada electoral en San Juan de Miraflores, donde realizó su desayuno electoral, Rafael López Aliaga no dudó en expresar su molestia contra la ONPE por los retrasos en la instalación de mesas, generando polémica al señalar que estas fallas estarían perjudicando el normal desarrollo del voto en distintos locales.

López Aliaga arremete contra la ONPE

Rafael López Aliaga arrancó su desayuno electoral en Pamplona Alta, en el conocido local de La Bombonera, donde fue recibido por más de 150 personas que lo esperaban con bastante entusiasmo.

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Rafael López Aliaga: Abran las mesas de votación, ha habido gente mayor en silla de ruedas



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Entre los asistentes destacaron principalmente madres de ollas comunes, quienes lo saludaron con abrazos, muestras de cariño y pancartas de apoyo. El candidato llegó junto a Norma Yarrow, su aspirante a la vicepresidencia, y el exjefe de la DIRCOTE.

López Aliaga rápidamente pasó de la expectativa del voto a la crítica directa. Con tono enérgico, cuestionó a la ONPE por los retrasos en la instalación de mesas, asegurando que diversos centros de votación no estaban funcionando a tiempo.

"Nos queda una jornada de mucha lucha. Acá no han abierto las mesas, señores de la ONPE. El informe que yo tengo es que no han abierto las mesas", expresó ante los medios, dejando en claro su incomodidad desde el inicio del día.

López Aliaga afirmó contar con reportes de distintos puntos del país donde, según él, las mesas aún no iniciaban funciones, lo que —dijo— afecta directamente la participación ciudadana.

Incluso relató que desde muy temprano ya manejaba información internacional sobre problemas en la jornada: "A las 4 de la mañana tuve que llamar al embajador de Perú en España para decirle que en Barcelona no dejan entrar a personeros", comentó.

En medio de su intervención, volvió a insistir en su llamado directo: "Señores de la ONPE, no sean tan obvios y abran las mesas, que la gente quiere votar", enfatizó.

Rafael López Aliaga emitió su voto

Horas después, Rafael López Aliaga se convirtió en el segundo postulante en acudir a las urnas para emitir su voto. El líder de Renovación Popular llegó hasta un colegio en San Isidro acompañado de su candidata a la vicepresidencia, Norma Yarrow.

López Aliaga emitió su voto en medio del saludo de sus seguidores, tras superar los contratiempos logísticos que retrasaron la apertura de mesas en ese local.

De esta manera, Rafael López Aliaga arremetió contra la ONPE por los retrasos en la instalación de mesas durante la jornada electoral, señalando fallas en distintos locales de votación y exigiendo soluciones inmediatas para garantizar el derecho ciudadano al sufragio.