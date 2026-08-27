Colegios en riesgo: padres exigen reconstrucción de centros educativos inhabitables en el Rímac y SMP

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Padres de familia del Rímac y San Martín de Porres exigieron la inmediata reconstrucción de sus instituciones educativas tras ser declaradas inhabitables por Defensa Civil. Los manifestantes advirtieron que el deterioro edilicio y los retrasos en las obras obligan a los estudiantes a trasladarse a zonas de alto peligro o a retornar a la virtualidad.

Abandono de infraestructura y deserción escolar en el Rímac

Padres de familia exigen la reconstrucción de la Institución Educativa 3075 Flor de Amancaes, en el Rímac, que permanece abandonada desde hace más de tres años y fue declarada inhabitable. Esta situación ha generado un hondo malestar en la comunidad educativa, la cual señala que el deterioro edilicio compromete seriamente la seguridad de los alumnos.

"La infraestructura del colegio es inadecuada y no es porque nosotros lo queremos decir, solamente porque hay un informe de 2 años consecutivos de Defensa Civil, el cual dice que este colegio es inhabitable", señaló uno de los padres de familia.

La falta de un local propio ha impactado negativamente en la tranquilidad de las familias afectadas, quienes deben trasladar a sus hijos a planteles lejanos expuestos a serios riesgos de inseguridad.

"Nos asignaron acá a un colegio que está a 15 cuadras de acá del Ramón Castilla, donde estamos albergados y ocupando el turno tarde, el cual la zona es totalmente peligrosa por pandillas, barras bravas y siempre hay las broncas, los pleitos", indicó.

Esta crítica situación logística y el temor constante por la integridad de los menores han provocado una drástica caída en la matrícula escolar de la institución. Asimismo, provocando que la cantidad de estudiantes disminuya considerablemente.

"Este es un colegio emblemático de Flor de Amancaes. Antes teníamos 700 alumnos, hoy ni siquiera la mitad. Hay una deserción de muchos alumnos y preocupación de padres de familia", agregó.

Peligro del colapso y cambio a clases virtuales en San Martín de Porres

Padres de familia exigen la reconstrucción de la Institución Educativa 3027 Coronel José Balta en San Martín de Porres, luego de que fuera declarada inhabitable. Alertan sobre el riesgo para los estudiantes y advierten que "el colegio se va a caer".

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Asimismo, hoy 27 de agosto es el último día de los alumnos en asistir presencialmente a este centro educativo ya que por la infraestructura optará por llevar clases remotas al ser un riesgo para los alumnos de primaria y secundaria. Además, los manifestantes cuestionaron además la lentitud en la respuesta de las autoridades para ejecutar obras deinifitivas.

"No tenemos salones, estamos con carpas, los muros están que se caen en un terremoto, por eso es que nos enviarán a otro colegio", señaló una madre de familia totalmente preocupada ante la situación.

En ese sentido, los colegios requieren una intervención integral y urgente por parte del Ministerio de Educación (Minedu) para garantizar entornos seguros que eviten interrumpir la formación de cientos de estudiantes.