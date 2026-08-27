Papa León XIV recibirá condecoración del Parlamento Andino durante su visita a Perú

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Parlamento Andino decidió otorgar su máxima distinción al papa León XIV. La Mesa Directiva de este organismo aprobó, el pasado 26 de agosto, la entrega de la Condecoración "Simón Bolívar a la Integración", una distinción que busca reconocer a personalidades cuya trayectoria haya contribuido a la integración de los pueblos, la unidad regional, la paz y el fortalecimiento de los vínculos entre las naciones.

La propuesta fue presentada por la vicepresidenta del Parlamento Andino, Maali Del Pomar Saettone, quien destacó especialmente el liderazgo del sumo pontífice y sus llamados al diálogo y a la construcción de puentes entre los pueblos.

"Consideramos especialmente la trayectoria de Su Santidad el Papa León XIV y su permanente llamado al diálogo, la fraternidad, la paz y la construcción de puentes entre los pueblos", sostuvo Del Pomar al explicar las razones detrás de la decisión.

Papa León XIV y una distinción vinculada a la integración

La condecoración adquiere un significado particular debido a la próxima visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre. Para el Parlamento Andino, este acontecimiento representa una oportunidad para expresar institucionalmente su reconocimiento y sus buenos deseos ante la llegada del pontífice al país.

Del Pomar también resaltó la dimensión religiosa y social que tiene la visita para los países de la región. Según señaló, en la región andina existen más de 88,5 millones de católicos, por lo que recibir al pontífice constituye, desde su perspectiva, un acontecimiento de especial relevancia para la representación parlamentaria.

La entrega de la distinción todavía requiere coordinaciones institucionales. El Parlamento Andino informó que la decisión ya fue comunicada a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que, mediante los canales correspondientes, se puedan adelantar las gestiones necesarias para concretar la entrega al papa León XIV.

¿Qué es el Parlamento Andino y qué función cumple?

Se trata de un órgano deliberante del Sistema Andino de Integración y fue creado el 25 de octubre de 1979. Su objetivo está relacionado con la consolidación de la integración subregional andina y el desarrollo de la comunidad latinoamericana.

El organismo está integrado por representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Además, cuenta con países observadores. Entre sus principales funciones se encuentran la orientación del proceso de integración, la participación en la generación de recomendaciones normativas, el control político y la fiscalización, así como la coordinación y la diplomacia parlamentaria.

En el caso peruano, sus representantes son elegidos mediante voto popular. Para las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos eligieron a cinco representantes ante el Parlamento Andino, quienes tendrán un periodo de cinco años.

La labor de estos parlamentarios busca canalizar asuntos de interés nacional dentro del ámbito de la integración andina y participar en iniciativas orientadas a establecer políticas comunes entre los países miembros.

La condecoración al papa León XIV representa un reconocimiento a su trayectoria y a sus llamados a la paz, el diálogo y la fraternidad. El Parlamento Andino prepara las coordinaciones para entregar su máxima distinción durante la visita del pontífice al Perú,