Keiko Fujimori encabeza Consejo de Ministros que define pedido de facultades legislativas y revisa presupuesto 2027

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori encabezó este jueves una sesión del Consejo de Ministros, en la que el Ejecutivo revisa el pedido de facultades legislativas que será enviado al Congreso. El gabinete también aborda el presupuesto público 2027 y proyectos vinculados con las finanzas nacionales.

Facultades serán definidas por el gabinete

El pedido contempla una delegación de facultades por 120 días y comprende materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, asuntos tributarios y simplificación administrativa. El proyecto es evaluado después de aplazamientos dentro del Ejecutivo.

El proyecto todavía debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento. La solicitud permitirá al Gobierno legislar únicamente sobre las materias que sean autorizadas por el Congreso y durante el periodo establecido en la delegación finalmente aprobada por el Congreso.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lidera la sesión del Consejo de Ministros para abordar la solicitud de facultades legislativas y el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2027.



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La reunión del gabinete ocurre después de que la presidenta anunciara que el Ejecutivo presentaría el pedido durante esta semana. El Gobierno había señalado previamente que buscaba acelerar el trámite y completar la propuesta antes de enviarla al Congreso para su respectiva evaluación parlamentaria.

Además de las facultades legislativas, la sesión incluye asuntos económicos para el próximo año fiscal. El Consejo de Ministros revisa el proyecto de Presupuesto del Sector Público 2027, junto con otras iniciativas relacionadas con el equilibrio financiero y el endeudamiento público para dicho ejercicio fiscal.

Reunión de ministros

Presupuesto 2027 entra en la agenda

La agenda también considera el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, documento que establece las principales proyecciones económicas y fiscales para ese periodo. Estos instrumentos forman parte del paquete que el Ejecutivo debe evaluar antes de continuar con el proceso correspondiente ante el Congreso de la República.

El pedido de facultades legislativas ha sido revisado en varias reuniones desde el inicio del nuevo Gobierno. Durante ese proceso se modificaron aspectos de la propuesta y se mantuvo como eje la solicitud de atribuciones para legislar sobre seguridad, empleo, producción, tributación y modernización administrativa.

Fujimori lidera Consejo

En materia presupuestal, el Ejecutivo también evalúa el proyecto de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027 y el proyecto de Equilibrio Financiero. Ambos forman parte de las iniciativas económicas que deben ser revisadas por el gabinete antes de su presentación al Parlamento.

La sesión incorpora además un préstamo contingente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El análisis de estas medidas se realiza junto con las propuestas presupuestales, dentro de la agenda económica que el Gobierno debe completar para avanzar hacia el proceso del próximo año.