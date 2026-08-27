Alerta climática en Argentina: camiones volcados y techos desprendidos por fuerte temporal

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La provincia de Santa Fe vivió una jornada marcada por el caos y la emergencia. Un violento temporal con ráfagas de viento que superaron los 100 km/h y una intensa granizada provocó daños materiales de consideración en varias localidades del sur santafesino.

El fenómeno se desató en horas de la mañana y rápidamente generó escenas de impacto: techos arrancados, calles cubiertas de hielo y vehículos volcados en plena ruta, generando alarma entre vecinos y autoridades.

Devastador fenómeno climático

El temporal comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana de este mismo jueves, con una granizada que sorprendió a vecinos y conductores. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades cercanas a los 100 km/h, suficientes para volar techos de viviendas y derribar árboles de gran porte. La combinación de granizo y viento dejó calles intransitables y sectores rurales con daños severos.

En localidades como Las Rosas (una de las más afectadas), Balneario Monje y Díaz, los vecinos describieron cómo las piedras de hielo golpeaban con fuerza los techos y ventanas, mientras el viento levantaba chapas y hacía volar objetos pesados.

La magnitud del fenómeno fue tal que incluso camionetas y camiones terminaron volcados en las rutas 65 y 178, generando escenas de peligro para los conductores que quedaron atrapados en medio de la tormenta.

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Violenta tormenta con ráfagas y granizo destructivo afectó a Las Rosas (Santa Fé). pic.twitter.com/A203NHbOJT — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) August 27, 2026

Daños registrados

Las autoridades confirmaron que al menos 15 viviendas sufrieron voladuras de techos, algunas de ellas con pérdidas totales en zonas rurales. Numerosos árboles fueron arrancados de raíz, bloqueando accesos y calles principales, lo que obligó a cuadrillas municipales a trabajar durante horas para despejar caminos.

El granizo cubrió calles enteras, dejando un paisaje blanco que dificultó la circulación y provocó cortes de energía en varios sectores. Los daños también alcanzaron a la infraestructura vial, con rutas interrumpidas por vehículos volcados y escombros, mientras que comercios y viviendas urbanas reportaron pérdidas materiales.

La Protección Civil de Santa Fe activó protocolos de emergencia y coordinó tareas con bomberos voluntarios y la policía. Cuadrillas municipales se desplegaron para relevar daños y asistir a los damnificados, mientras se organizaban refugios temporales para las familias que quedaron sin techo.

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, confirmó que el fenómeno comenzó con "piedra grande y mucho viento" y que, pese a los daños, "no hubo heridos de gravedad". El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo alertas por tormentas en Santa Fe y en otras provincias, incluyendo Entre Ríos y sectores de la cordillera con nevadas y viento zonda.

El temporal dejó una postal de vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos. Aunque la suerte evitó víctimas fatales, el episodio expone la fragilidad de la infraestructura urbana y rural ante eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. Las autoridades mantienen la alerta por nuevas tormentas en localidades cercanas, mientras continúan las tareas de limpieza y asistencia a los afectados.