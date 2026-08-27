Hombre denuncia a su expareja por acoso: la acusada creó 25 identidades faltas para seguirlo

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El publicista chileno Tomás Cruz Ávila denunció a su expareja trujillana Sol Vicente Palma por presunto acoso, coacción y suplantación de identidad. Según su versión, durante cinco meses ella habría utilizado 25 identidades falsas para contactarlo, aislarlo y mantenerlo bajo control mediante mensajes y amenazas.

La denuncia fue presentada ante la División de Alta Tecnología de la Policía y también incluye acciones ante la Fiscalía de Ciberdelincuencia. Cruz Ávila, de 36 años, aseguró que reunió chats, registros de llamadas, documentos y otras evidencias para sustentar sus acusaciones contra Vicente Palma, de 25 años.

Las identidades falsas y los mensajes

Según ATV, Cruz Ávila afirmó que entre los perfiles utilizados aparecían supuestos profesionales, abogados y un antiguo enamorado. Estos personajes le habrían enviado mensajes sobre una presunta enfermedad, un embarazo y amenazas relacionadas con su entorno familiar, situaciones que, según denunció, aumentaron su temor.

"Lo que hice fue meter el código y me sale otras iniciales de otra mujer", declaró el denunciante.

El denunciante señaló que una supuesta psiquiatra identificada como Diana le advirtió sobre un peligro relacionado con el padre de Sol Vicente. A partir de esa alerta, ambos viajaron en motocicleta hacia Arequipa, según el relato presentado por Cruz durante el programa de ATV.

La denuncia también incluye un supuesto examen de embarazo que Cruz Ávila dijo haber verificado mediante el código del laboratorio. Según su versión, el registro correspondía a otra mujer de 34 años. Además, afirmó que recibió mensajes vinculados con una supuesta leucemia y un posible riesgo familiar.

La denuncia por presunta violación

En paralelo, Sol Vicente Palma presentó una denuncia contra Cruz Ávila por presunta violación sexual ante el Centro de Emergencia Mujer. El publicista niega esa acusación y sostiene que cuenta con testigos que estaban en su vivienda el día señalado en la denuncia presentada.

ATV informó que Vicente Palma fue consultada para participar en una entrevista, pero no brindó declaraciones frente a cámaras ni presentó públicamente sus pruebas. También se informó que recibió medidas de protección a su favor. La investigación reúne versiones contrapuestas de ambas partes involucradas.

El caso continúa con denuncias relacionadas con presunta suplantación de identidad, hostigamiento y coacción, además de la acusación por presunta violación que Cruz Ávila niega. Según ATV, el publicista presentó una carta notarial el 8 de agosto y acudió ante autoridades para continuar sus denuncias.

La situación mantiene abiertas varias actuaciones y enfrenta dos versiones sobre los hechos denunciados. El publicista chileno sostiene que fue víctima de acoso y manipulación mediante identidades falsas, mientras su expareja lo denunció por presunta violación sexual. Ambas acusaciones deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.