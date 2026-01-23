Noche Crema y Noche Blanquiazul: Gobierno lanza IMPORTANTE mensaje para la jornada de este sábado

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado, Lima vivirá una jornada inédita con la realización simultánea de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, eventos de presentación de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Ante el riesgo de enfrentamientos entre barristas, el Gobierno lanzó una campaña oficial para promover la convivencia pacífica y evitar disturbios.

La iniciativa se difundió a través de un video institucional que apela directamente a la identidad nacional y al respeto entre hinchas. En el mismo, se enfatiza un mensaje que busca recordar la igualdad más allá de las camisetas y equipos que los peruanos apoyen, ello para evitar que la rivalidad se convierta en un odio injustificado entre hinchadas.

"La camiseta puede ser crema o blanquiazul, pero el corazón siempre es rojo y blanco. Hoy jugamos en canchas distintas, pero con un mismo objetivo: representar al Perú", señala parte del video.

De igual modo, remarca un mensaje importante para evitar enfrentamientos durante la jornada, apelando al espíritu deportivo donde aficionados pueden seguir siendo "rivales en la cancha", pero no trasladar o exacerbar rencores en la vía pública.

"Rivales en la cancha, nunca enemigos en la calle. Porque cuando rueda la pelota competimos, pero cuando suena el himno, somos uno solo. Hoy jugamos con respeto. Celebremos el fútbol con respeto, dentro y fuera de las canchas", agrega el mensaje.

Además, la publicación estuvo acompañada de una descripción que refuerza el llamado a la paz, recordando las consecuencias que pueden repercutir en la vida de los hinchas y sus familiares si la jornada escala a la violencia.

"Disfruta, grita y alienta ¡Alto a la violencia! Recuerda que a ellos los esperan en casa y a ti también".

No será una noche cualquiera, mañana será la #NocheDelHincha y familias enteras irán al estadio a celebrar a sus equipos.

Disfruta, grita y alienta ¡Alto a la violencia! Recuerda que a ellos los

esperan en casa y a ti también pic.twitter.com/3DW79ETeeh — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) January 23, 2026

Gobierno autorizó que se den ambos eventos

Cabe precisar que semanas atrás, el presidente José Jerí autorizó la realización de ambos eventos el mismo día, tras una reunión en Palacio de Gobierno con representantes de los clubes y la Policía Nacional. En aquella ocasión, Jerí pidió redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad y evitar que las hinchadas se crucen en las calles.

Un paréntesis. Este 24 de enero "Y dale U" y "Arriba Alianza". — José Jerí (@josejeriore) December 29, 2025

La coincidencia de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul convierte al 24 de enero en una fecha histórica para el fútbol peruano. Universitario recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, mientras que Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en Matute.

Más allá de lo deportivo, la campaña oficial busca que la jornada sea recordada como una fiesta de unidad y no como un episodio de violencia.

El mensaje es claro: ambos eventos deberán vivirse como una celebración deportiva y no como un enfrentamiento. Con el lema "Rivales en la cancha, nunca enemigos en la calle", las autoridades esperan que este sábado Lima sea escenario de fiesta y convivencia, y no de disturbios.