Champions League: Campeón de PSG es vinculado con el Perú por estas razones

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador de extremo izquierdo ha capturado la atención de los hinchas peruanos debido a una peculiar tendencia en redes sociales. A pesar de su destacada trayectoria internacional, surge la interrogante sobre si el deportista posee raíces peruanas, mito que creció a gran escala durante la etapa de la Champions League.

El origen del rumor viral

La narrativa sobre la supuesta ascendencia peruana de Khvicha Kvaratskhelia nació a través de las redes sociales sin contar con ningún sustento documental. Diversos usuarios aseguran que el jugador tendría un abuelo nacido en Ayacucho, vinculando esta supuesta historia personal dentro de la cultura popular de las plataformas digitales.

Su participación en el torneo continental fue destacada.

Este tipo de especulaciones suelen ganar terreno cuando figuras públicas no revelan sus datos familiares en las plataformas digitales. Los fanáticos al intentar vincular sus similitudes físicas, logran construir teorías que se comparten masivamente, transformándose en verdades aceptadas por gran parte de la audiencia.

Por ello, es importante destacar que el futbolista nació en Georgia, una nación con una identidad cultural muy definida. Su formación profesional y su inicio deportivo ocurrieron allí mismo. Sin embargo, la participación que tiene en otros continentes, es únicamente de carácter profesional y deportivo.

La reacción del club parisino

El interés aumentó cuando el PSG publicó un saludo por Fiestas Patrias en 2025, donde se incluía a Kvaratskhelia en la imagen promocional. Los hinchas no dudaron en validar este gesto como parte de la teoría, intensificando las publicaciones sobre su origen en plataformas digitales.

Esta publicación generó un impacto inesperado en redes sociales, donde los usuarios aprovecharon el momento para vincular al jugador con el Perú. Si bien, el club francés solo buscaba celebrar las fechas patrias y como esta imagen fue tomada con humor.

Khvicha Kvaratskhelia orgullo peruano.



PSG es el campeón de la Champions League 2026

Perú es clave

Ayacucho para el mundo

París Saint-Germain

Arsenal

Final de Champions

Kvaratskhelia



#champions #Kvaratskhelia #perú #PSG #championsleague pic.twitter.com/jL13jsPgEl — Richard Monterrey (@RichyMonterrey) May 31, 2026

Dicha publicación generó un impacto inesperado en las plataformas digitales, donde los usuarios aprovecharon el momento para vincular al deportista con el Perú. Aunque el club francés solo buscaba celebrar la fecha nacional, la comunidad deportiva decidió interpretar la imagen como un guiño al rumor.

Perú fue saludado por el club fracés.

Hasta la fecha, no existe documentación, registros migratorios o declaraciones oficiales del entorno del futbolista que confirmen el vínculo. La confusión se mantiene como solo una teoría, alejándose de los hechos verificables dentro del competitivo mundo del fútbol profesional europeo.

Las redes sociales han facilitado que streamers y creadores de contenido difundan esta idea entre sus audiencias masivas. Así el ambiente digital ha logrado que la creencia sea considerada real por muchos fanáticos, quienes aguardan con esperanza una confirmación que, por ahora, parece ser inexistente.