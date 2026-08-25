Delincuentes se llevan más de S/ 25 mil de negocio de reciclaje en SJL: agraviados intentaron frustrar asalto

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Juan de Lurigancho un grupo de delincuentes ingresaron a las inmediaciones de un negocio de reciclaje para sustraer dinero en efectivo por un monto superior a S/ 25 mil. Las personas agraviadas intentaron frustrar la huída de los delincuentes, pero no pudieron evitar que se concrete el hurto.

Delincuentes roban más de S/25 mil de negocio de reciclaje en SJL

Este hecho sucedió el último lunes la mañana y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia que captaron el preciso instante en que los tipos ingresan al establecimiento y el momento en que redujeron a los dueños amenazándolos con armas de fuego.

De acuerdo al testimonio de las víctimas, fueron dos hombres quienes ingresaron al negocio para llevarse un morral con billetes y un saco que contenía monedas de diversas denominaciones. Mientras que otros habrían participado como 'campanas'.

Este monto económico eran los ahorros que los agraviados habían juntado duran años con tanto esfuerzo con la finalidad de mejorar el inmueble así como su vivienda y estaba destinado al pago de sus trabajadores.

Según las imágenes difundidas por el programa Buenos Días Perú cuando los asaltantes buscaron huir, el hermano menor de uno de los agraviados salió rápidamente para evitar que uno de los tipos que llevaba en las manos el botín. Como parte de ese forcejeo, uno de los hampones cayó sobre el suelo en plena vía pública u perdió el bolso que tenía.

Hampones amenazaron con retornar al establecimiento

Al ver ello, uno de los facinerosos se acercó para colocar una prenda sobre este objeto y otro hombre procedió a recogerlo para esconderlo en su ropa. Las personas afectadas precisaron que varios intervenieron en esta gresca desatada. De acuerdo al propietario después ello recibieron amenazas y los sujetos prometieron volver.

"Todos son de nacionalidad venezolana. Amedrentan a la familia diciendo: 'suéltenlo que mañana venimos por ustedes' (...) Por eso tenemos temor que regresen", manifestó uno de los afectados.

Una de las integrantes de la familia, la madre del propietario, resultó herida durante el enfrentamiento. Ella estaba atendiendo atendiendo a un cliente cuando de forma intempestiva dos sujetos entraron al local y la amenazaron con sus armas para exigirle que entregue el dinero.

"Estuve atendiendo a un cliente que sale en imágenes, justo estoy entrando para sacar la cuenta y entraron con armas, me encañonan y me dicen: ¿dónde está la plata? (...) dos han entrado", relató.

Luego de suceder este asalto, los propietarios del negocio fueron a imponer la denuncia en la comisaría Santa Elizabeth, donde les prometieron que brindarían resguardo policial, sin embargo, según los afectados dicha medida no se ha cumplido.

Todos los ahorros de los propietarios de un negocio de reciclaje en San Juan de Lurigancho, valorizados en más de S/25 mil, fueron robados en el interior del establecimiento durante la mañana del último lunes. Pese a que buscaron frustar el aasalto, uno de los delincuentes huyó con el motín de dinero.