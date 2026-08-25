Dentista es acusado de abuso sexual contra varias mujeres: "Hay personas que no querían denunciar porque él las amenazaba"

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, "Jerly", una de las víctimas del dentista Segundo Job Ríos, contó en una entrevista que otras mujeres se contactaron con ella y le revelaron que no se animaban a denunciar por las amenazas del acusado. La agraviada también cuestionó que un caso anterior atribuido a la misma modalidad sexual haya sido archivado.

Víctima de dentista narra diligencias

En diálogo con Exitosa, "Jerly", una de las mujeres que denunció al dentista Segundo Job Ríos por presunto abuso sexual, relató las diligencias que realizó tras denunciar el hecho y aseguró que entregó una prenda íntima como parte de las pericias. Según contó, los resultados de Medicina Legal respaldaron su acusación y evidenciaron que el investigado habría cometido el abuso.

"Y en la denuncia ese mismo día yo dejo mi prenda interior como pericia, luego me voy a la Medicina Legal y efectivamente cuando me hacen todo, cuando me dan todos los resultados había salido que...entonces él hizo lo que quiso", declaró la agraviada durante la entrevista.

La víctima recordó además que, en febrero de 2022, recibió los resultados de las diligencias y tuvo que apelar luego de que se intentara cerrar su caso. Posteriormente, mientras realizaba este proceso, comenzó a recibir mensajes de otras víctimas.

"Yo en el año 2022, en febrero, cuando yo tengo los resultados, quisieron cerrar el caso, entonces yo tuve que apelar, apelé y durante esos días que yo lo había hecho, después de un año casi, por redes sociales públicos, aparecieron más víctimas", señaló.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, 'Jerly', una de las víctimas del dentista Segundo Job Ríos, acusado de abuso sexual contra varias mujeres, afirmó que algunas agraviadas no se animaban a denunciar debido a las presuntas amenazas del acusado.



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Dentista presuntamente amenazaba a otras víctimas

"Jerly" sostuvo que dos mujeres se comunicaron con ella para contarle sus experiencias y afirmó que algunas personas habrían decidido no acudir a las autoridades debido a las amenazas que atribuyen al acusado. La denunciante aseguró que conocer estos testimonios le generó sentimientos de impotencia.

"Me escribieron dos chicas y hay personas que no querían denunciar justamente porque él las amenazaba, entonces sentía impotencia, sentía cólera", manifestó.

Sus declaraciones se producen luego de que se conociera un segundo caso que involucraría al dentista y a una menor de edad. Por este nuevo proceso, al acusado se le habría impuesto siete meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

La denunciante también afirmó que existe un antecedente judicial relacionado con una agresión bajo una modalidad similar y cuestionó que aquel caso haya terminado archivado.

"Ya tenía un caso antes que el mío archivado por la misma modalidad sexual, es una persona que paga, no sé qué hace, pero se zafa de todas", expresó.

El testimonio de "Jerly" pone nuevamente en el centro del debate la situación de las presuntas víctimas que, según su relato, habrían optado por guardar silencio ante supuestas amenazas. Mientras avanzan las investigaciones contra Segundo Job Ríos, los testimonios y pericias deberán ser evaluados por las autoridades para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos denunciados.