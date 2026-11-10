Corte de luz el 11 de noviembre en distritos de Lima y Callao: identifica las zonas afectadas

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú reporta que habrá corte de luz en determinados distritos de Lima y el Callao este miércoles 11 de noviembre. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario será la interrupción temporal del servicio eléctrico.

Corte de luz en distritos de Lima y Callao: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, el corte de luz el 11 de noviembre responde a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico con el objetivo de mejorar el suministro y seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios.

En ese sentido, se aconseja tomar las medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas, también se recomienda revisar el cronograma oficial para identificar las zonas exactas de Lima y el Callao donde será el corte de luz.

Zonas afectadas por el corte de luz el 11 de noviembre

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programado para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el miércoles 11 de noviembre:

Áreas afectadas en Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. El Pinar av. El Retablo cdras. 2, 19, 20, mz. B3, W2, Q2, F3, av. Los Incas cdras. 4, 8, mz. H, av. Universitaria Norte cdras. 91, 92, mz. H3, calle 53 cdra. 2, calle 58 mz. E3, calle 60 mz. I3, calle 59 mz. K3, urb. El Pinar parcela I mz. B3, E3, F3, H3, I3, K3, J3, A. H. San Juan Bautista mz. E, F, G, H, I.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en área industrial El Dorado de Zapallal Aled. Sab. 2179.

Corte de agua en el Callao

Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. Sesquicentenario, av. Bocanegra mz. A, av. Los Dominicos mz. A, B, calle 1 mz. A, calle 10 mz. A, D, E, P, calle 12 mz. D, E, calle 14 mz. B, C, F, calle 3 mz. D, E, F, P, calle 9 mz. D, calle Las Casuarinas mz. B, calle Los Cipreses mz. C, calle Los Olivos mz. D, E, calle Los Álamos mz. A, J, Coop. de Viv. 152 Estibadores del Callao, calle 10 mz. D, E, calle 2 mz. A, calle 4 mz. C, calle 9 mz. C, D.

Recomendaciones ante el corte de luz en Lima y Callao

Quedarse a oscuras es un reto, pero con un poco de orden se puede pasar el momento. Aquí una guía rápida para sobrevivir al corte de luz programado para el miércoles en algunas zonas de Lima y Callao.

Desconecta los electrodomésticos : Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora.

: Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora. Evita el uso de velas: Opta mejor por el uso de linternas o luces LED.

o luces LED. No abras la refrigeradora.

Ahorra batería: Pon tu celular en modo "ahorro de energía".

Así que si tenías pensado hacer trabajo remoto en casa, lo ideal es conocer primero si habrá corte de agua en tu distrito este 11 de noviembre, según el cronograma de Pluz Perú.