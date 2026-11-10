León XIV en Perú: 74 % de ciudadanos siente orgullo de que Robert Prevost sea peruano, según Ipsos

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La próxima visita del papa León XIV al Perú genera expectativas entre la población y también sentimientos por su vínculo con el país. De acuerdo con una encuesta de Ipsos, difundida por Perú21, el 74 % de los ciudadanos consultados manifestó sentirse orgulloso de que el sumo pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, sea peruano.

Encuesta sobre el papa León XIV

El estudio, denominado Encuesta Ipsos, revela que este sentimiento es especialmente significativo entre la población peruana. En este grupo, el 74 % afirmó sentirse orgulloso de la nacionalidad peruana del santo padre, mientras que un 16 % respondió que no comparte ese sentimiento y un 10 % prefirió no precisar su respuesta.

Por otro lado, entre las personas que pertenecen a la religión católica, el 86 % manifestó sentirse orgulloso de que León XIV sea peruano. En tanto, el 8 % señaló que no experimenta ese sentimiento y el 6 % no precisó su posición.

En el caso de los ciudadanos que no profesan ninguna religión, el 38 % expresó orgullo por la nacionalidad del pontífice, frente a un 35 % que respondió negativamente y un 27 % que no precisó su respuesta.

Impacto de la visita del sumo pontífice

La investigación también consultó sobre el impacto que tendrá la visita del papa León XIV para el país. Al respecto, el 76 % de los encuestados considera que su llegada tendrá un efecto positivo para el Perú, mientras que el 12 % cree que será negativo y otro 12 % no precisó su opinión.

Esta percepción favorable alcanza el 88 % entre los católicos. Asimismo, el 54 % de quienes profesan otras creencias religiosas considera positiva la visita, al igual que el 51 % de las personas que no se identifican con ninguna religión.

Los resultados evidencian que la expectativa por la llegada del santo padre trasciende a la población católica, pues también existe una valoración favorable entre ciudadanos de otras religiones y personas no creyentes.

Ficha técnica de la encuesta Ipsos

Según la ficha técnica publicada junto a los resultados, el estudio consideró a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos, residentes en zonas urbanas del Perú. La investigación se realizó mediante encuestas presenciales en hogares, utilizando dispositivos móviles.

Finalmente, la encuesta de Ipsos, se realizó a 1,006 personas entre el 5 y 6 de noviembre de 2026, con un nivel de confianza del 95 %, y refleja el orgullo de los ciudadanos por el vínculo del papa León XIV con el Perú.