Mininter sobre la lucha contra el crimen: "Estamos yendo por un rumbo adecuado que nos va a dar resultados"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre las estrategias que viene implementando el Gobierno para combatir la criminalidad y recuperar la tranquilidad de la población. En diálogo con Exitosa, aseguró que las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas permitirán obtener resultados frente a la inseguridad ciudadana.

Estado de emergencia y coordinación de fuerzas

Durante la entrevista exclusiva con Exitosa, el titular del Ministerio del Interior explicó que la declaratoria del estado de emergencia es necesaria para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad ciudadana, aunque precisó que esta medida, por sí sola, no resuelve el problema de la criminalidad.

"Queremos devolverle esa tranquilidad a la población. El estado de emergencia necesariamente tiene que ser porque, si no hay estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no podrían salir a la calle. Simplemente por eso es necesario", sostuvo.

En esa línea, Astudillo señaló que, además del marco legal que establece el estado de emergencia, se requiere ejecutar operaciones conjuntas y fortalecer las coordinaciones entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

Asimismo, reconoció que anteriormente existían dificultades de coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, situación que, según indicó, estaba relacionada con diferencias internas, protagonismos y falta de articulación.

Comando unificado y operaciones conjuntas

Por otro lado, el ministro destacó el trabajo del Comando Unificado para superar estas dificultades y mejorar la interoperabilidad entre las instituciones. Según explicó, actualmente existe una mayor coordinación entre los mandos policiales y militares, lo que permite desarrollar intervenciones con un mejor despliegue de recursos.

"El comando unificado está contra eso. Realmente, ahora las coordinaciones a esos niveles, la interoperabilidad que existe con el apoyo de los helicópteros, de los aviones, etc., ha mejorado muchísimo y seguimos todos los días mejorando en ese aspecto", manifestó.

Mininter asegura que las medidas darán resultados

Al ser consultado sobre los avances en la lucha contra la delincuencia, César Astudillo expresó su confianza en las estrategias que viene ejecutando el Gobierno y sostuvo que se está siguiendo una dirección adecuada para enfrentar la inseguridad ciudadana.

"Yo estoy seguro de que estamos yendo por un rumbo adecuado que nos va a dar resultados. No podemos decir que algo que hemos heredado de años lo podamos solucionar, porque son bandas que se han establecido", afirmó.

Finalmente, el mininter reconoció que combatir la criminalidad representa un desafío que requiere continuidad en las intervenciones coordinadas entre las instituciones del Estado y afirmó que el gobierno viene ejecutando acciones en un rumbo adecuado.