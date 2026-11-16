Papa León XIV se despide del Perú: ¿a qué hora parte rumbo al Vaticano y cuándo llegará a Roma?

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV culmina su visita apostólica al Perú este lunes 16 de noviembre, luego de cumplir una extensa agenda de actividades religiosas y encuentros con miles de fieles en distintas regiones del país.

Después de la multitudinaria misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, el pontífice se trasladará al Callao para abordar el avión que lo llevará de regreso a Italia.

De acuerdo con el programa divulgado por la Santa Sede, el Santo Padre tiene previsto abandonar territorio peruano a las 13:45 horas , desde la Base Aérea del Callao, donde se encuentra el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta será la última etapa de su recorrido antes de emprender el viaje de retorno al Vaticano.

La partida está programada para después de su encuentro con los fieles en Lima, una celebración que representa el cierre de sus actividades públicas en el país. Durante su recorrido apostólico, León XIV visitó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de realizar actividades en Cajamarca.

¿A qué hora llegará el papa León XIV a Roma?

El itinerario oficial también contempla el horario previsto para el aterrizaje del avión papal en Italia. Según la programación de la Santa Sede, León XIV llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10:25 horas de Italia , equivalente a las 4:25 de la madrugada en Perú.

De esta manera, el viaje de retorno concluirá durante la mañana del martes, después de la despedida que protagoniza en territorio peruano. Sin embargo, el programa difundido no precisa a qué hora el pontífice ingresará posteriormente al Vaticano, por lo que no existe un horario confirmado para ese momento.

La llegada a Roma marcará el final de su desplazamiento internacional y el retorno a la sede de la Iglesia católica, luego de varios días de actividades pastorales y encuentros con comunidades peruanas.

¿Cuál fue la última actividad del papa en Perú?

Antes de la misa multitudinaria en Las Palmas, León XIV cumplió una de sus últimas actividades en el Callao. A las 08:30 horas visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunió con el personal y los adultos mayores que reciben asistencia en esta institución.

Posteriormente, el pontífice presidió la celebración eucarística de despedida en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. Esta ceremonia constituyó su último encuentro público con los fieles peruanos antes de dirigirse al aeropuerto chalaco.

El papa León XIV tiene programada su salida del Perú para las 13:45 horas de este lunes 16 de noviembre y su llegada a Roma para las 10:25 horas del martes 17, según el horario italiano. Aunque se conoce la hora de aterrizaje, todavía no se ha establecido oficialmente cuándo ingresará al Vaticano.