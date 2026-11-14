Corte de AGUA el 16 de noviembre en distritos de Lima: revisa las zonas afectadas y horarios

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que habrá corte temporal del recurso hídrico en algunos distritos de la capital este lunes 16 de noviembre. Conoce en esta nota qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

¿Cuál es el motivo del corte de Lima el 16 de noviembre?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisa que el corte de agua el lunes 16 de noviembre responde a trabajos de mantenimiento preventivo, entre ellos, limpieza de reservorios y empalmes de tubería, que tienen como objetivo garantizar que el servicio llegue a todos los hogares de forma segura y saludable.

En ese sentido, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas.

Asimismo, les recuerda revisar la programación, teniendo en cuenta que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas como urbanizaciones, calles y asentamientos humanos.

¿En qué distritos de Lima será el corte de agua?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este lunes 16 de noviembre:

Áreas afectadas en Pachacámac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en zona Manchay: Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio), Centro Poblado Balcón del Cielo. Asimismo, el corte de agua se efectuará en los sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446, precisamente en las siguientes zonas:

Zonas de Pachacámac donde será el corte de agua.

Sedapal también revela qué otros sectores del distrito de Pachacámac no contarán, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. con servicio de agua potable este lunes. Entre ellos destacan:

Áreas de Pachacámac donde será el corte de agua.

Corte de agua en Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, calle 14 hasta la calle 28.

5ta etapa, calle 14 hasta la calle 28. Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa, calle 11 hasta la calle 14.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en agrup. sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey, agru. Cristo Rey ampliación 5, agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima, agru. Nueva Cruz, A. H. PI Nuevo San Juan Sector María de Jesús, agru. Nuevo Amanecer UDEPZA, agru. Lomas de Cristo Rey.

Sectores afectados en Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Mercurio Alto, A. H. Mercurio Alto Ampliación, A. H. Mercurio Alto Ampliación comité 8, A. H. Sarita Colonia, P. J. José Carlos Mariátegui, urb. Mercurio.

De esa manera, Sedapal reporta que habrá corte temporal del servicio de agua potable el lunes 16 de noviembre, que afectará a al menos cuatro distritos de Lima. Ten en cuenta que la programación puede variar conforme pasen las horas.