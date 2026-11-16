Corte de agua el 17 de noviembre en distritos de Lima: distritos, zonas afectadas y horarios, según Sedapal

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos de algunos distritos de Lima se verán afectados por el corte temporal del servicio programado para el martes 17 de noviembre. Conoce cuáles son las zonas en que se efectuará la medida, según Sedapal.

Sedapal anuncia corte de agua el 17 de noviembre: ¿por qué?

Sedapal, reveló, a través de su canal de difusión en WhatsApp, que suspenderá el servicio de agua en varios distritos de la capital por determinadas horas, debido a no solo trabajos de mantenimiento, sino también por limpieza de reservorios y empalmes en la red principal para garantizar que en un futuro no haya complicaciones en la distribución del recurso.

En ese marco, instó a la ciudadanía a mantenerse pendientes de los cambios que pueda existir con la programación del corte de agua, además de tomar medidas preventivas como el almcenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios. Recuerda que la interrupción del servicio será en zonas específicas como calles, urbanizaciones y asentamientos humanos.

¿En qué distritos de Lima será el corte de agua? Zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este martes 17 de noviembre:

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:55 p. m. en A. H. Integ. Manos Unidas sector Sol de Oro. Asimismo, Sedapal precisa cuáles serán las otras zonas del distrito de SJL donde habrá corte de agua este martes. Entre ellas, las que se ven en la imagen:

Áreas afectadas por corte de agua en SJL.

Corte de agua en Puente Piedra

Sedapal también informa que habrá corte de agua en determinados sectores del distrito de Puente Piedra desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. de este 17 de noviembre, que se muestran a continuación:

Programación de corte de agua el 17 de noviembre.

Zonas afectadas en Ate

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en A. H. Huaycán zona Z, UCV 232, 232B, 234, 235, afecta al CR-284 ALA R-1 ALA.

En Chorrillos

Desde las 12 m. hasta las 10:00 p. m. en Cercado, urb. Huacrachuco, urb. San Juan, urb. Chorrillos.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. San Juan. Cuadrante: av. Alejandro Iglesias, av. Defensores del Morro, av. Malecón Miguel Grau, calle Tenderini, bajada de Agua Dulce.

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. La Castellana, urb. El Doral, urb. Los Gladiolos, urb. Los Jazmines, urb. Las Lilas, urb. Las Magnolias, urb. Las Violetas, urb. Fundo Venegas, urb. Prolong. Benavides, asoc. Fundo Venegas, asoc. Fundo Talana, A. H. Manuel Medina Paredes.

hasta las 11:00 p. m. en urb. La Castellana, urb. El Doral, urb. Los Gladiolos, urb. Los Jazmines, urb. Las Lilas, urb. Las Magnolias, urb. Las Violetas, urb. Fundo Venegas, urb. Prolong. Benavides, asoc. Fundo Venegas, asoc. Fundo Talana, Desde las 12:00 m. hasta las 11:30 p. m. en urb. Las Magnolias. Cuadrante: av. Mariscal Ramón Castilla, av. La Merced, av. Paseo de la República, av. República de Panamá.

Ante el anuncio de corte de agua programado para el martes 17 de noviembre en algunos distritos de Lima, Sedapal insta a revisar el cronograma con anticipación y tomar medidas previsionales.