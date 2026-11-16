Sport Boys se pronuncia tras el "¡Chim Pum Callao!" del papa León XIV: "Quedará en el corazón"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Sport Boys se pronunció oficialmente a través de sus plataformas digitales luego de que el papa León XIV recibiera y bendijera la camiseta rosada del equipo, además de exclamar el tradicional "¡Chim Pum Callao!" durante su paso por el primer puerto.

Pronunciamiento oficial de la institución chalaca en redes sociales

Mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución chalaca destacó el significado histórico de este encuentro ocurrido en el marco de la jornada final de la visita apostólica del sumo pontífice al Perú.

"En su paso por el Callao, antes de celebrar su última misa en el Perú, el Papa León XIV nos dejó un gesto que quedará en el corazón de todos los rosados: la bendición de nuestra camiseta y el grito de Chimpum Callao", detalló.

De esta manera, la entidad deportiva dejó constancia institucional de su agradecimiento por el gesto protagonizado por el santo padre, integrando este acontecimiento dentro de los registros históricos más significativos del club fundado en el primer puerto.

Entrega de distinciones y el grito de "¡Chim Pum Callao!"

El encuentro protocolar tuvo lugar en las instalaciones de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, espacio donde el sumo pontífice compartió con los residentes y las delegaciones de ciudadanos que acudieron para saludarlo.

Durante la recepción estuvo presente el alcalde del Callao, César Pérez, quien participó activamente en los actos de bienvenida preparados por las autoridades locales.

En el marco de esta ceremonia, el obispo de Roma recibió oficialmente las llaves de la ciudad como máximo reconocimiento cívico de la provincia constitucional, junto con la histórica casaquilla rosada del Sport Boys.

Antes de retirarse del recinto asistencial, el santo padre solicitó un micrófono a los organizadores para pronunciar en tres ocasiones consecutivas el tradicional grito "¡Chim Pum Callao!", expresión emblemática de la identidad de los habitantes del primer puerto.

Posteriormente, tras culminar su agenda oficial en la provincia constitucional, la comitiva papal se trasladó hacia la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Santiago de Surco, para presidir la multitudinaria eucaristía que marcó el cierre de su itinerario pastoral en territorio nacional.

En ese sentido, el papa León XIV concluyó su visita al primer puerto recibiendo las principales distinciones cívicas y deportivas de la jurisdicción antes de dirigir la celebración litúrgica central de despedida en la capital peruana.