Papa León XIV regresa al Perú: conoce las primeras actividades oficiales que tendrá el santo padre en Lima, hoy, 11 de noviembre

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 11 de noviembre, desde las 5:30 p. m., el papa León XIV llegará al Perú para dar inicio a su gira apostólica que recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, tras su exitosa visita a Uruguay y Argentina.

Es justamente en este último país donde esta mañana visitó el Centro Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde ofreció un mensaje de reconciliación a los reos. Asimismo, volvió a ofrecer una multitudinaria misa, esta vez en la Basílica de la Virgen de Luján, donde agradeció al pueblo argentino por los homenajes y hospitabilidad, para luego ser despedido por el presidente Javier Melei en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino al Perú.

Primeras actividades que tendrá el papa León XIV en el Perú

Ni bien el vuelo pise suelo peruano, el papa León XIV recibirá un recibimiento oficial en el Grupo N.° 8 de la Base Aérea del Callao. Posteriormente, iniciará su recorrido a la Plaza Mayor de Lima. Su trayecto será por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil (a la altura de la Basílica de la Virgen María Auxiliadora se subirá al papamóvil).

Del mismo modo, recorrerá por la plaza Bolognesi, el Paseo Colón, las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, para finalmente llegar al jirón Conde de Superunda, teniendo como destino Palacio de Gobierno, donde a las 6:45 p. m. sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori Higuchi.

Luego de la actividad, el santo padre tendrá un nuevo encuentro, esta vez con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, aproximadamente a las 7:45 p. m. en el Gran Teatro Nacional, San Borja.

Todavía quedan entradas disponibles para asistir a la misa del papa santo padre en Las Palmas

Debido a la alta demanda que ha tenido la santa misa que ofrecerá el papa León XIV, el próximo lunes 16 de noviembre, en la Base Aérea de Las Palmas, el Arzobispado de Lima anunció la ampliación del plazo de inscripciones para adquirir entradas a la histórica celebración.

En comunicación con Exitosa, el padre Juan Bytton, secretario general de la visita del papa León XIV en Lima, mencionó que la plataforma de Ticketmaster todavía se encuentra habilitada para que los ciudadanos puedan reservar hasta ocho boletos y así ser testigos del acto litúrgico que comenzará a las 10:30 a.m.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En comunicación con Exitosa, el padre Juan Bytton, secretario general de la visita del papa León XIV en Lima, informó que el público aún puede adquirir entradas en la plataforma Ticketmaster para la santa misa que el pontífice realizará en la Base Aérea Las Palmas, el próximo 16 de noviembre. Además, reveló que el santo padre recorrerá todo el recinto para estar "cerca a la gente". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Papa León XIV: se agotaron las entradas para la vigilia del sumo pontífice con los jóvenes en el Estadio Nacional November 11, 2026

Cabe precisar que, hasta la fecha se han registrado cerca de un millón de personas, teniendo en cuenta que el aforo para la misa será de 1 200 000. En ese sentido, se espera que rápidamente puedan agotarse todas las entradas puestas a disposición.

Finalmente, es importante mencionar que, ya no quedan entradas para la vigilia de oración que sostendrá el santo padre con más de 50 000 jóvenes, desde las 6:00 p. m. de este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.