21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo aprobó un decreto legislativo orientado a establecer disposiciones para fortalecer y modernizar la gestión y organización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el propósito de optimizar sus competencias, funciones y capacidades institucionales. La medida fue oficializada mediante el Decreto Legislativo 1747, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Nuevo modelo organizacional y ejes principales de la reforma

La norma establece un nuevo modelo organizacional para el INPE con el objetivo de optimizar el ejercicio de sus competencias y funciones tanto en los ámbitos de internamiento como en el régimen de medio abierto en todo el sistema penitenciario nacional.

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